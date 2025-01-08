Белая рубашка – самая стильная вещь 2025 года: как ее носить зимой
Рубашка белого цвета –это вещь в гардеробе на все случаи жизни. Она функциональна, поскольку легко сочетается со многими вещами – от изысканной юбки до базовых джинсов.
Каждый год дизайнеры представляют в коллекциях белую рубашку, не отдаляясь от классического силуэта, пишет 24 Канал. Эта вещь является вечной классикой, которая всегда будет оставаться актуальной. Носить рубашку мы можем в любое время года.
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Этот элемент гардероба может сочетаться с большим количеством вещей, поэтому такая простая вещь поможет создать как можно больше комбинаций. Белую рубашку обожала Грейс Келли и Одри Хепберн и без нее трудно представить классический гардероб.
Если раньше белая рубашка считалась исключительно нарядом для офиса, то уже сейчас ее можно носить на повседневную жизнь. Чтобы создать стильные и интересные образы в зимнее время, рассказываем с чем ее стоит носить.
Рубашка с костюмом
Такой вариант кажется несколько строгим, но невероятно стильным, если довершить look сапогами на каблуках. Лучше всего примерять такой наряд в сухую погоду, чтобы в обуви было удобно передвигаться.
Эффектные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest
Рубашка с белыми брюками
Большинство девушек отказываются зимой от белых брюк, впрочем зря, потому что выглядит такой образ достаточно эффектно. Скомбинируйте рубашку с белым низом и сочетайте с уггами.
Стильные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest
Рубашка с мешковатыми джинсами
Такой аутфит является самым простым, но имеет невероятно стильный вид. Наденьте рубашку с мешковатыми джинсами и этого будет достаточно, чтобы создать изысканный образ.
Красивые образы с белой рубашкой / Фото Pinterest
Рубашка с юбкой
Для девушек, которые хотят создать романтический аутфит, рекомендуем одеть белую рубашку в сочетании с классической черной юбкой. Это может быть короткая юбка в сочетании с ботинками челси или длинная атласная юбка, дополнена обувью на каблуках.
Стильные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest
Рубашка во всех случаях может быть классического кроя или удлиненная. Все зависит от того, с чем именно вы ее комбинируете и под какую обувь примеряете. Для того, чтобы образы были совершенными, пробуйте создавать различные прически и макияж.