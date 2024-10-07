Черное пальто –тренд осени: с чем его носить, чтобы стильно выглядеть

Пальто черного цвета – это беспроигрышная классика на осеннее время года. Без него не обходится ни один сезон, поскольку эта верхняя одежда функциональная и теплая, поэтому идеально подходит в холодные и дождливые дни.

Стилисты говорят, что лучше черного пальто может быть только черное пальто, пишет Lady 24. Оно всегда выглядит элегантно, а последние несколько сезонов является номером один среди всех возможных пальто, особенно в длине макси.

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Черное пальто – классика на осень

Каждый сезон тенденции меняются. В моде может быть пальто коричневого цвета, песочного, в елочный или клетчатый принт, но черный цвет пальто всегда будет модным и востребованным. Эта вневременная вещь останется актуальной в будущем, поэтому такая верхняя одежда – удачное капиталовложение в ваш гардероб.

Черное пальто позволяет создать множество образов. Носить верхнюю одежду можно с базовыми футболками, лонгсливами, гольфами, свитерами, рубашками или жакетами. На низ можно одевать что угодно – от лосин до джинсов и брюк палаццо.

Также удачно сочетаются с пальто разнообразные платья и юбки и всевозможная обувь – лоферы, кроссовки, слингбэки, жокейские сапоги или высокие сапоги на каблуках.

Относительно образов с пальто есть только один важный нюанс – джинсы или брюки должны полностью закрывать ногу, поскольку голая лодыжка в холодное время года будет выглядеть не совсем уместно.

Добавляйте к пальто трендовые цвета осени – серый или бургунди. На их основе можно создавать монохромные аутфиты, которые всегда выглядят дорого и эффектно. Не бойтесь носить в холодное время белый наряд. Брюки палаццо или джинсы в белом цвете создают роскошный ахроматический look, который удачно подчеркнет ваше чувство стиля.

Не забывайте о головных уборах. Инфлюенсеры часто дополняют пальто бейсболками, шляпами или базовой шапкой бини. Особенно красиво такие шапки выглядят с трендовыми короткими уггами. Изюминки и завершенности аутфиту добавит качественная и красивая сумка в базовом цвете.



Стильные образы с черным пальто / Фото Pinterest



Красивые образы с черным пальто / Фото Pinterest



Стильные образы с черным пальто / Фото Pinterest



Красивые образы с черным пальто / Фото Pinterest



Стильные образы с черным пальто / Фото Pinterest



Красивые образы с черным пальто / Фото Pinterest

Образов с черным пальто можно создать множество. Главное – включить воображение и начать экспериментировать. В вашем арсенале выходов могут быть не базовые образы, но необычные – с добавлением кожаных ярких беретов или интересных шарфов.