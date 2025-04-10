С чем носить джинсы в офис этой весной: 5 лучших образов

Джинсы мы смело надеваем не только на прогулки по городу, но и в офис. Часто утром нам трудно придумать образ, поэтому для того, чтобы облегчить вам задачу, предлагаем узнать об интересных аутфитах с джинсами, которые прекрасно подойдут для работы днем и для прогулок в вечернее время.

Джинсы являются такими же универсальными, как и черные брюки, поэтому мы можем их совместить с чем угодно, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Сочетать деним можно с блейзерами, рубашками, туфлями на каблуках, балетками или лоферами. Лучше всего адаптировать к своему образу темный деним, впрочем голубые мешковатые джинсы также вполне подойдут.

Интересно! Є несколько антитрендовых джинсов, которые уже стыдно носить. В нашем материале показали, как они выглядят.

Если вы ищете интересные идеи для образов в офис, то предлагаем просмотреть 5 самых интересных вариантов.

Джинсовый костюм

Сочетание джинсового верха и низа – ведущий тренд сезона, а джинсовый костюм зарекомендовал себя как хит. Сочетайте деним с белой рубашкой или туфлями на каблуках, чтобы иметь изящный вид.

Кожаная куртка и джинсы

Джинсы и жакет – замечательное классическое весеннее сочетание, с которым вы никогда не ошибетесь. Можно экспериментировать над стилем и выбирать кожаный жакет или интересный цвет рубашки.

Голубая рубашка и мешковатые джинсы

Сочетание голубой рубашки и джинсов всегда выглядело привлекательно. Советуем выбирать мешковатые джинсы и дополнять образ тренчем.

Черный жакет и джинсы

В этом году в моде изящные жакеты, вдохновленные модой 50-х годов. Их плюсом является то, что они придают образу элегантности. В сочетании с туфлями с острым носком образ будет выглядеть великолепно.

Жакет и белые джинсы

Джинсы белого цвета идеально подходят для официальных выходов, особенно в сочетании с классическими вещами – клетчатым жакетом или свитером тонкой вязки.

Обращайте внимание на трендовые сезонные джинсы. В 2025 году джинсовый гардероб обновится смелыми силуэтами, объемными фасонами и нестандартными деталями. Больше об интересных вариантах джинсов читайте в нашем материале.