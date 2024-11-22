Экошуба – лучшая альтернатива пуховику: 5 лучших идей для зимы

Шуба является актуальной верхней одеждой на зиму, поэтому советуем смело заменять ее вместо базового пуховика, который со временем нам может надоесть. Если пуховая куртка на зиму имеет уже привычный для нас вид, то шуба добавляет образу немного роскоши и эффектности.

Пуховик можно носить на каждый день, а вот на выход советуем примерить очень стильную альтернативу – экошубу, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Модель можете выбирать любую – короткую или длинную. Важно лишь понимать, как ее правильно стилизовать, чтобы вещь выглядела трендово и красиво.

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С чем носить экошубу

Модницы на своих примерах показывают, что теперь шубы можно носить с чем угодно: с джинсами, худи, кедами или бейсболками. В сети есть немало идей для образов с шубой, которые помогут актуально и неординарно выглядеть, не теряя чувство вкуса.

Попробуйте совместить удлиненную шубу с кожаными брюками. Такой аутфит примерила на себе Мэри Фуртас и он имеет довольно интересный и красивый образ.

Если вы любите гармоничные образы, то советуем подобрать для себя на зиму шубу и шапку в одном цвете. Такой аутфит будет иметь красивый и эффектный вид, особенно в трендовом бордовом цвете.

Невероятно стильно выглядит комбинация короткой шубы и трикотажных брюк. Такой образ является стильным и комфортным, поэтому в нем без колебаний можно выходить на прогулку с собакой. Трикотажные брюки можно заменить на спортивные, соединив обе пары с уггами.

Черная шуба выглядит очень эффектно, поэтому рекомендуем ее добавлять в свой гардероб. Стилизуйте с лосинами, юбкой в длине мини и сапогами до колен.

Чтобы создать роскошный и элегантный образ, рекомендуем подбирать под шубу белые цвета – свитер и брюки в одном цвете, чтобы аутфит был изысканным и праздничным.