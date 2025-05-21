Как стилизовать вышиванку на последний звонок: лучшие образы

Вышиванка – это стильный элемент современного гардероба. Эту вещь примеряют не только на государственные и религиозные праздники, но на торжественные события. Вскоре школьников ждет последний звонок, поэтому советуем обратить внимание на красивые стилизации с вышивкой.

Вышитая рубашка идеально подходит на последний звонок в школу, пишет 24 Канал. Это прекрасная возможность создать этнический образ с вышитым верхом, сочетая с различными стильными элементами гардероба – джинсами, юбкой и шортами.

Читайте также Как стильно одеться в офис: образ показывает Виктория Бекхэм

Сейчас уже отошли образы с рубашками и блузами, а все чаще модницы выбирают для себя вышиванки. Сейчас в моду начали входить интересные жилетки, которые еще лучше дополняют вышиванки и добавляют интересного акцента образам.

С чем носить вышиванку на последний звонок

В школу на торжественное мероприятие в школу советуем примерить вышиванку с юбкой. Это могут быть красивые юбки плиссе в стиле преппи, классические юбки мини из костюмной или кожаной ткани, атласные юбки в длине миди или макси, или даже красивые джинсовые юбки.

Дополнить образ можно стильными лоферами или красивыми балетками в стиле Мэри Джейн.

К слову! Где купить вышиванку онлайн смотрите в нашем материале. Украинские бренды предлагают широкий ассортимент современных вышиванок из различных материалов.

Универсальным вариантом является стилизация вышиванки с брюками. Это могут быть классические палаццо, брюки-сигареты, со стрелками, шелковые и тому подобное. Можно совместить вышиванку с брюками с обувью на низком ходу или примерить туфли и босоножки на каблуках.



Для создания непринужденного образа, можно под вышиванку примерить и джинсы. Это могут быть широкие модели, джинсы клеш или трендовые мешковатые. Хорошо смотрятся джинсы в белом, сером, черном и голубом цвете.

Вышиванка на последний звонок – это замечательная вещь, которая помогает создать особый вид. В последнее время вышитые рубашки стали еще популярнее, поэтому их с радостью одевают не только взрослые, но и дети, поскольку все образы выглядят невероятно стильно. Кроме того, современные вышиванки стали очень стильными, поэтому предлагают покупателям красивый свободный крой, разнообразные цвета и необычную вышивку.