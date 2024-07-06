Как сделать помаду стойкой: простой лайфхак от Сабрины Карпентер

Певица Сабрина Карпентер не только уверенно завоевывает мир музыки, но и по мере обретения популярности становится настоящей иконой стиля.

Так, недавно фанатов покорил ее лайфхак для стойкой помады. Что советует делать звезда, чтобы макияж губ оставался безупречным длительное время, рассказываем далее.

К теме Эффект зацелованных губ: визажистка показала, как воспроизвести макияж, который обожают все француженки

Лайфхак для стойкого макияжа губ от Сабрины Карпентер

Известная актриса и певица Сабрина Карпентер рассказала метод, который поможет сделать помаду более стойкой. Об этом лайфхаке в свое время она узнала от коллеги Рене Рапп, с которой они вместе играли в бродвейском мюзикле "Плохие девчонки".

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Суть же способа довольно проста. После того как вы нанесли помаду, возьмите салфетку и осторожно приложите ее к губам. Затем наберите немного пудры на кисточку и нанесите ее на эту салфетку.

Как Сабрина Карпентер делает свой макияж: смотрите видео

Хотя Сабрина Карпентер не указала, какое средство лучше всего использовать для этого, эксперты сходятся на том, что удачным решением будет прозрачная пудра с эффектом закрепления.

Она зафиксирует помаду и избавит от ужасного скольжения или перебивания пигмента на зубы, как это часто бывает с яркими помадами.

Также такая пудра поглощает жир и убирает недостатки макияжа, обеспечивая матовое покрытие надолго.