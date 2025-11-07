5 самых дорогих в мире духов: стоят целое состояние за флакончик
- Le Monde Sur Mesure от Morreale Paris продали за 1,8 миллиона долларов, флакон украшен 2 килограммами золота и 1000 бриллиантами.
- Shumukh от The Spirit of Dubai Parfums by Nabeel стоит 1,3 миллиона долларов, флакон украшен 3571 бриллиантом, 2 килограммами золота и 6 килограммами серебра.
Парфюм – это не только аромат, но и отпечаток личности. Запах уже давно стал частью имиджа, а некоторые духи превратились в произведения искусства, поскольку поражают не только ароматом, но и внешним видом.
Дорогие духи украшены бриллиантами, золотом и драгоценными камнями, пишет 24 Канал. Их цена достигает сотен тысяч и даже миллионов долларов. Самые дорогие духи в мире – это настоящая роскошь, которая напоминает в определенных случаях музейные экспонаты.
В материале мы собрали 5 самых дорогих ароматов мира, цена которых невероятно впечатляет.
Сколько стоят 5 самых дорогих духов в мире?
Le Monde Sur Mesure, Morreale Paris
Уникальный аромат был создан на заказ. Флакон декорирован 2 килограммами золота и 1000 бриллиантами. Парфюм продали за рекордные 1,8 миллиона долларов для анонимного покупателя.
Самые дорогие духи в мире / Фото Pinterest
Shumukh, The Spirit of Dubai Parfums by Nabeel
С арабского название парфюма означает "достойный самого высокого". Флакон собой символизирует историю Эмирата. Он украшен 3571 бриллиантом, 2 килограммами 18-каратного золота и 6 килограммами чистого серебра. Парфюм завершает роскошная упаковка. Стоимость аромата составляет 1,3 миллиона долларов.
Самые дорогие духи в мире / Фото Pinterest
Dkny Golden Delicious
Флакон парфюма инкрустирован 2909 драгоценными камнями, включая большой сапфир и бриллианты. Сапфир был привезен из Шри-Ланки, а розовые бриллианты – из Австралии, параиба – из Бразилии. Цена такого аромата – 1 миллион долларов.
Самые дорогие духи в мире / Фото Pinterest
Clive Christian No. 1 Imperial Majesty
Флакон создан из стекла Baccarat, а воротник – из 18-каратного золота. Аромат считается одним из самых роскошных духов. Его цена составляет почти 13 тысяч долларов.
Самые дорогие духи в мире / Фото Pinterest
Baccarat Les Larmes Sacrees De Thebes
Флакон аромата создан в виде пирамиды. Парфюмеры выпустили ограниченный тираж, а за одну единицу придется отдать 6 800 долларов. Аромат имеет запах ладана и мирры.
Самые дорогие духи в мире / Фото Pinterest
А вот для тех, кто не гонится за трендами и дороговизной, глянец Vogue предлагает несколько ароматов для минималистов. В список входят:
- Chloé Immortelle de Chloé;
- Louis Vuitton Pur Ambre;
- Matière Première Radical Rose;
- Fragonard Le Lilas de Fragonard;
- Le Labo Fleur d'Oranger 27;
- Maison Crivelli Tubéreuse Astrale;
- Prada L'Infusion de Gingembre.
Какие духи являются афродизиаками?
Парфюмы-афродизиаки включают ароматы на основе розы, ванили и красных ягод, которые пробуждают страсть и оставляют неизгладимое впечатление.
Рекомендуются такие духи, как La Vie Est Belle Rose Extraordinaire от Lancôme, Vanilla Sex от Tom Ford и Black Opium Over Red от Yves Saint Laurent.
