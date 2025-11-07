5 самых дорогих в мире духов: стоят целое состояние за флакончик

Парфюм – это не только аромат, но и отпечаток личности. Запах уже давно стал частью имиджа, а некоторые духи превратились в произведения искусства, поскольку поражают не только ароматом, но и внешним видом.

Дорогие духи украшены бриллиантами, золотом и драгоценными камнями, пишет 24 Канал. Их цена достигает сотен тысяч и даже миллионов долларов. Самые дорогие духи в мире – это настоящая роскошь, которая напоминает в определенных случаях музейные экспонаты.

В материале мы собрали 5 самых дорогих ароматов мира, цена которых невероятно впечатляет.

Сколько стоят 5 самых дорогих духов в мире?

Le Monde Sur Mesure, Morreale Paris

Уникальный аромат был создан на заказ. Флакон декорирован 2 килограммами золота и 1000 бриллиантами. Парфюм продали за рекордные 1,8 миллиона долларов для анонимного покупателя.



Shumukh, The Spirit of Dubai Parfums by Nabeel

С арабского название парфюма означает "достойный самого высокого". Флакон собой символизирует историю Эмирата. Он украшен 3571 бриллиантом, 2 килограммами 18-каратного золота и 6 килограммами чистого серебра. Парфюм завершает роскошная упаковка. Стоимость аромата составляет 1,3 миллиона долларов.



Dkny Golden Delicious

Флакон парфюма инкрустирован 2909 драгоценными камнями, включая большой сапфир и бриллианты. Сапфир был привезен из Шри-Ланки, а розовые бриллианты – из Австралии, параиба – из Бразилии. Цена такого аромата – 1 миллион долларов.



Clive Christian No. 1 Imperial Majesty

Флакон создан из стекла Baccarat, а воротник – из 18-каратного золота. Аромат считается одним из самых роскошных духов. Его цена составляет почти 13 тысяч долларов.



Baccarat Les Larmes Sacrees De Thebes

Флакон аромата создан в виде пирамиды. Парфюмеры выпустили ограниченный тираж, а за одну единицу придется отдать 6 800 долларов. Аромат имеет запах ладана и мирры.



А вот для тех, кто не гонится за трендами и дороговизной, глянец Vogue предлагает несколько ароматов для минималистов. В список входят:

Chloé Immortelle de Chloé;

Louis Vuitton Pur Ambre;

Matière Première Radical Rose;

Fragonard Le Lilas de Fragonard;

Le Labo Fleur d'Oranger 27;

Maison Crivelli Tubéreuse Astrale;

Prada L'Infusion de Gingembre.

