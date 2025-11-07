5 найдорожчих у світі парфумів: коштують цілий статок за флакончик

Парфум – це не лише аромат, але й відбиток особистості. Запах вже давно став частиною іміджу, а деякі парфуми перетворилися на витвори мистецтва, оскільки вражають не лише ароматом, але й зовнішнім виглядом.

Дорогі парфуми оздоблені діамантами, золотом та коштовними каменями, пише 24 Канал. Їхня ціна сягає сотень тисяч та навіть мільйонів доларів. Найдорожчі парфуми у світі – це справжня розкіш, яка нагадує в певних випадках музейні експонати.

У матеріалі ми зібрали 5 найдорожчих ароматів світу, ціна яких неймовірно вражає.

Скільки коштують 5 найдорожчих парфумів у світі?

Le Monde Sur Mesure, Morreale Paris

Унікальний аромат був створений на замовлення. Флакон декорований 2 кілограмами золота й 1000 діамантами. Парфум продали за рекордні 1,8 мільйони доларів для анонімного покупця.



Shumukh, The Spirit of Dubai Parfums by Nabeel

З арабської назва парфуму означає "гідний найвищого". Флакон собою символізує історію Емірату. Він прикрашений 3571 діамантом, 2 кілограмами 18-каратного золота та 6 кілограмами чистого срібла. Парфум довершує розкішна упаковка. Вартість аромату складає 1,3 мільйони доларів.



Dkny Golden Delicious

Флакон парфуму інкрустований 2909 коштовними каменями, включно з великим сапфіром та діамантами. Сапфір був привезений із Шрі-Ланки, а рожеві діаманти – з Австралії, параїба – з Бразилії. Ціна такого аромату – 1 мільйон доларів.



Clive Christian No. 1 Imperial Majesty

Флакон створений зі скла Baccarat, а комір – з 18-каратного золота. Аромат вважається одним із найрозкішніших парфумів. Його ціна складає майже 13 тисяч доларів.



Baccarat Les Larmes Sacrees De Thebes

Флакон аромату створений у вигляді піраміди. Парфумери випустили обмежений тираж, а за одну одиницю доведеться віддати 6 800 доларів. Аромат має запах ладану та мирри.



А от для тих, хто не женеться за трендами й дороговизною, глянець Vogue пропонує кілька ароматів для мінімалістів. До списку входять:

Chloé Immortelle de Chloé;

Louis Vuitton Pur Ambre;

Matière Première Radical Rose;

Fragonard Le Lilas de Fragonard;

Le Labo Fleur d’Oranger 27;

Maison Crivelli Tubéreuse Astrale;

Prada L’Infusion de Gingembre.

Які парфуми є афродизіаками?