Каждый год редакция 24 Канала внимательно отслеживает появление знаменитостей на красных дорожках "Оскара", "Грэмми", Каннского кинофестиваля или других важных событий.

Читайте также Наденьте эти украшения в новогоднюю ночь, чтобы привлечь успех

В нашу подборку вошли не только лучшие появления селебрити, но и особые моменты, всколыхнувшие модную индустрию – появление первой леди Мелании Трамп на инаугурации президента США, свадебный образ Лорен Санчес или выход на подиум Victoria's Secret беременной модели Жасмин Тукс.

Как выглядели образы звезд?

Мелания Трамп на инаугурации Дональда Трампа

Образ Мелании Трамп в конце января взорвал все соцсети. Первая леди США выбрала для себя пальто синего цвета от нью-йоркского модного бренда Adam Lippes и шляпу того же оттенка с белой каймой от бренда Eric Javits. Ее образ со шляпкой, что прикрывала лицо, разлетелся на множество шуточных мемов, однако ее выход действительно был элегантным и изысканным.



Интересный выход Мелании Трамп / Фото Getty Images

Дженнифер Лопес на красной дорожке Оскара

55-летняя певица Дженнифер Лопес поразила гламурным образом на церемонии Оскар. Исполнительница надела черное боди с высоким горлом и длинными рукавами, которое дополнила длинной прозрачной юбкой с пайетками из прозрачного материала от Stéphane Rolland.

Верх юбки был украшен объемными оборками, которые стали эффектной изюминкой. Кроме того, юбка имела шлейф, поэтому идеально подошла для выхода на красную дорожку.



Изысканный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы

Белла Хадид на Каннском кинофестивале

Американская модель Белла Хадид любит поражать сексуальными образами на Каннском кинофестивале. Впрочем, в этом году запретили надевать на красные дорожки голые платья и прозрачные ткани. Но Белла Хадид не растерялась и все равно поразила гостей – она вышла на дорожку с новым цветом волос. Модель перекрасилась в оттенок карамельного блонда.

Знаменитость выбрала для себя в первый день фестиваля минималистичное черное платье, которое создал дизайнер Энтони Вакарелло для Saint Laurent. Платье выглядело минималистично с глубоким разрезом на ноге.



Белла Хадид на Каннском кинофестивале / Фото Getty Images

Амаль Клуни на Tony Awarsds

Жена Джорджа Клуни поразила всех на известной премии Tony Awarsds своим роскошным образом. 47-летняя адвокат примерила белое платье от бренда Tamara Ralph из новой весенне-летней коллекции. Платье было полностью украшено жемчугом.

Амаль Клуни довершила образ белыми туфлями на каблуках и перламутровым клатчем. Как всегда, она распустила свои роскошные волосы и уложила их в локоны.



Эффектный выход звездной четы / Фото Getty Images

Лорен Санчес в свадебном платье

В июне состоялась самая громкая свадьба года – основатель Amazon Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес стали мужем и женой в Венеции.

Жена миллиардера заказала для себя платье от Dolce & Gabbana, на пошив которого ушло более 900 часов. Жену Джеффа Безоса в создании платья вдохновил свадебный образ Софи Лорен из фильма "Плавучий дом" 1958 года.



Свадебный образ Лорен Санчес / Фото Vogue

Леони Ханне на Венецианском кинофестивале

Немецкая инфлюенсер Леони Ханне часто на известные фестивали выбирает для себя наряды от украинских дизайнеров. На Венецианский кинофестиваль модница надела платье от WONÁ Concept, в котором выглядела как невеста. Известная модница красовалась в платье из микадо-шелка в нежном пастельном оттенке.



Роскошный выход Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсера

Дженна Ортега на Emmy Awords

Звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега приковала к себе все взгляды, выбрав наряд от Givenchy. Ее топ был полностью инкрустирован крупными драгоценными камнями в разных оттенках. Этот элемент стал главным акцентом ее появления.

К топу Дженна выбрала длинную миди-юбку с высоким разрезом, которая элегантно подчеркнула ее стройную фигуру, а высокие босоножки на каблуках завершили изысканный выход. Стилисты собрали ее волосы в хвост, а визажисты создали фирменный готический макияж с акцентом на темных тенях и насыщенных губах – это то, что актриса больше всего любит.



Безупречный образ Дженны Ортеги / Фото Getty Images

Жасмин Тукс на подиуме Victoria's Secret

В октябре в Нью-Йорке состоялось традиционное шоу, на котором модели демонстрировали новое белье бренда. Самой заметной участницей стала американская модель Жасмин Тукс, которая находилась на последнем сроке беременности.

Жасмин открыла показ и вышла на подиум в бежевом комплекте белья с золотистым платьем-сеткой с жемчужным декором. Вместо традиционных крыльев модель дефилировала с оригинальным аксессуаром в форме ракушки. Для этого образа стилисты вдохновлялись легендарной картиной Сандро Боттичелли "Рождение Венеры".



Безупречный образ Жасмин Тукс / Фото Getty Images

В течение года звездные выходы неоднократно становились модными сенсациями. На красных дорожках Оскара, Грэмми или Каннского кинофестиваля знаменитости демонстрировали лучшие наряды, которые вызывали обсуждение среди их поклонников.

2025 год запомнился больше всего нам инаугурационным выходом Мелании Трамп в изысканном синем пальто, блестящим образом Дженнифер Лопес на Оскаре, трансформацией Беллы Хадид и многими другими событиями, одним из которых стала масштабная свадьба Лорен Санчес и Джеффа Безоса. Все эти звездные выходы доказали, насколько мода остается мощным языком самовыражения.