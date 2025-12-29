Щороку редакція 24 Каналу уважно відстежує появу знаменитостей на червоних доріжках "Оскара", "Греммі", Каннського кінофестивалю чи інших важливих подій.

У нашу добірку увійшли не лише найкращі появи селебретіз, але й особливі моменти, що сколихнули модну індустрію – поява першої леді Меланії Трамп на інавгурації президента США, весільний образ Лорен Санчес чи вихід на подіум Victoria's Secret вагітної моделі Жасмін Тукс.

Як виглядали образи зірок?

Меланія Трамп на інавгурації Дональда Трампа

Образ Меланії Трамп наприкінці січня підірвав усі соцмережі. Перша леді США обрала для себе пальто синього кольору від нью-йоркського модного бренду Adam Lippes та капелюх того ж відтінку з білою облямівкою від бренду Eric Javits. Її образ з капелюшком, що прикривав обличчя, розлетівся на безліч жартівливих мемів, проте її вихід справді був елегантним та вишуканим.



Цікавий вихід Меланії Трамп / Фото Getty Images

Дженніфер Лопес на червоній доріжці Оскара

55-річна співачка Дженніфер Лопес вразила гламурним образом на церемонії "Оскар". Виконавиця одягнула чорне боді з високим горлом й довгими рукавами, яке доповнила довгою прозорою спідницею з лелітками з прозорого матеріалу від Stéphane Rolland.

Верх спідниці був оздоблений об'ємними оборками, які стали ефектною родзинкою. Окрім того, спідниця мала шлейф, тож ідеально підійшла для виходу на червону доріжку.



Вишуканий образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки

Белла Хадід на Каннському кінофестивалі

Американська модель Белла Хадід любить вражати сексуальними образами на Каннському кінофестивалі. Втім, цього року заборонили одягати на червоні доріжки голі сукні та прозорі тканини. Та Белла Хадід не розгубилася й все одно вразила гостей – вона вийшла на хідник з новим кольором волосся. Модель перефарбувалася у відтінок карамельного блонду.

Знаменитість обрала для себе у перший день фестивалю лаконічну чорну сукню, яку створив дизайнер Ентоні Вакарелло для Saint Laurent. Сукня виглядала мінімалістично з глибоким розрізом на нозі.



Белла Хадід на Каннському кінофестивалі / Фото Getty Images

Амаль Клуні на Tony Awarsds

Дружина Джорджа Клуні вразила усіх на відомій премії Tony Awarsds своїм розкішним образом. 47-річна адвокатка приміряла білу сукню від бренду Tamara Ralph з нової весняно-літньої колекції. Плаття було повністю прикрашене перлинами.

Амаль Клуні довершила образ білими туфлями на підборах та перламутровим клатчем. Як завжди, вона розпустила своє розкішне волосся та вклала його у локони.



Ефектний вихід зіркового подружжя / Фото Getty Images

Лорен Санчес у весільній сукні

У червні відбулося найгучніше весілля року – засновник Amazon Джефф Безос та журналістка Лорен Санчес стали чоловіком та дружиною у Венеції.

Дружина мільярдера замовила для себе плаття від Dolce & Gabbana, на пошиття якого пішло понад 900 годин. Дружину Джеффа Безоса у створенні сукні надихнув весільний образ Софі Лорен з фільму "Плавучий дім" 1958 року.



Весільний образ Лорен Санчес / Фото Vogue

Леоні Ганне на Венеційському кінофестивалі

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне часто на популярні фестивалі обирає для себе вбрання від українських дизайнерів. На Венеційський кінофестиваль модниця одягнула плаття від WONÁ Concept, у якому виглядала як наречена. Відома модниця красувалася у сукні з мікадо-шовку в ніжному пастельному відтінку.



Розкішний вихід Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Дженна Ортега на Emmy Awords

Зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега прикувала до себе всі погляди, обравши вбрання від Givenchy. Її топ був повністю інкрустований великим коштовним камінням у різних відтінках. Цей елемент став головним акцентом її появи.

До топу Дженна обрала довгу мідіспідницю з високим розрізом, яка елегантно підкреслила її струнку фігуру, а високі босоніжки на підборах завершили вишуканий вихід. Стилісти зібрали її волосся у хвіст, а візажисти створили фірмовий готичний макіяж з акцентом на темних тінях та насичених губах – це те, що акторка найбільше любить.



Бездоганний образ Дженни Ортеги / Фото Getty Images

Жасмін Тукс на подіумі Victoria's Secret

У жовтні в Нью-Йорку відбулося традиційне шоу, на якому моделі демонстрували нову білизну бренду. Найпомітнішою учасницею стала американська модель Жасмін Тукс, яка перебувала на останньому терміні вагітності.

Жасмін відкрила показ та вийшла на подіум у бежевому комплекті білизни із золотистою сукнею-сіткою з перлинним декором. Замість традиційних крил модель дефілювала з оригінальним аксесуаром у формі мушлі. Для цього образу стилісти надихалися легендарною картиною Сандро Боттічеллі "Народження Венери".



Бездоганний образ Жасмін Тукс / Фото Getty Images

Упродовж року зіркові виходи неодноразово ставали модними сенсаціями. На червоних доріжках "Оскара", "Греммі" чи Каннського кінофестивалю знаменитості демонстрували найкраще вбрання, яке викликало обговорення серед їхніх прихильників.

2025 рік запам'ятався найбільше нам інавгураційним виходом Меланії Трамп у вишуканому синьому пальті, блискучим образом Дженніфер Лопес на "Оскарі", трансформацією Белли Хадід та багатьма іншими подіями, одним з яких стало масштабне весілля Лорен Санчес та Джеффа Безоса. Усі ці зіркові виходи довели, наскільки мода залишається потужною мовою самовираження.