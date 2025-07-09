Настоящие иконы моды: модели, которые вдохновляют миллионы

В мире моды есть несколько женщин, которые стали настоящими иконами. Они не только умеют ловко дефилировать на подиуме, но и вдохновляют других своим безупречным стилем и женственностью.

Эти модели вдохновляют дизайнеров и миллионов фанатов по всему миру, пишет 24 Канал. Безупречные красавицы стали не только звездами в мире моды и снялись для многих обложек глянцев, но и сумели собрать вокруг себя огромную армию поклонников, которые вдохновляются ими и всем их достижениями.

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Рози Хантингтон-Уайтли

Эта модель является невероятным воплощением грациозности и изысканности. Она прославилась как "ангел" Victoria's Secret, а впоследствии получила известность благодаря своей лаконичной, сдержанной эстетике. Ее стиль – это всегда идеальный баланс между минимализмом и роскошью: кремовые тренчи, структурированные костюмы, кашемировые свитера, элегантные туфли. Многие миллионы девушек черпают из образов Рози вдохновение для собственных стилизаций.

Кендалл Дженнер

Американская модель с детства уже была известной, потому что выросла в публичном пространстве. Сестра известных Ким, Хлои и Ким Кардашян дефилировала для Chanel, Versace, Givenchy, Balmain и других модных гигантов.

В реальной жизни Кендалл очень отличается от звездных сестер, поскольку не любит пафосно выглядеть. Она обожает базовые джинсы, бомберы, очки в стиле ретро и мини-платья из 90-х. Именно за эту простоту миллионы ценителей обожают модель.

Алессандра Амбросио

Бразильянка имеет невероятный горячий темперамент и солнечную энергию. Алессандра стала одной из главных "ангелов" Victoria's Secret и лицом десятков рекламных кампаний. В 44 года она является воплощением сексуальности.

В стиле модели присутствует бохо и гламур. Она любит свободные платья, а также отдает предпочтение облегающим моделям с вырезами. Часто она примеряет вещи с бахромой, дополняет образы шляпами и золотистыми аксессуарами.

Эльза Хоск

Бывшая профессиональная баскетболистка из Швеции, Эльза ворвалась в мир моды в 16 лет и быстро стала любимицей дизайнеров. Модель обожает винтажные вещи и всячески демонстрирует интересные образы на своей странице в инстаграме. Эльза снялась для многих глянцев и дефилировала в самом дорогом бра на показе Victoria's Secret.

Теперь Эльза Хоск – не только модель, но и мама, дизайнер собственного бренда и муза для поколения Z.

К слову, украинцы изменили гардероб из-за войны, отдавая предпочтение простым, комфортным и функциональным вещам, часто покупая в секонд-хендах. Больше об этом читайте в нашем материале.