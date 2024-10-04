Тренды сапог на осень 2024: что надо купить в этом сезоне

Дождливая погода побуждает отложить белоснежные кроссовки и приобрести сапоги. Наряду с классическими сапогами на осень, в моду вошли замшевые в стиле бохо и даже обувь с леопардовым принтом.

Сапоги – базовая покупка на осеннюю пору, поскольку нам без них не обойтись, пишет Vogue. Они легко стилизуются с любой верхней одеждой, джинсами, брюками или юбками, поэтому важно лишь выбрать ту модель, которая больше всего подойдет к вашему стилю.

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Замшевые сапоги в стиле бохо

Стиль бохо ворвался в тренды этого года, поэтому кроме интересных вещей, в моде также будут эффектные сапоги в бежевом и коричневом цвете, которые прекрасно сочетаются с тренчами и пальто в тех же оттенках.



Стильные сапоги на осень 2024 / Фото Vogue

Классические высокие сапоги

Есть некоторая классика, которая выдерживает быстротечность трендов. Базовые сапоги всегда являются незаменимыми и никогда не выходят из моды. Бренды Acne Studios, Gucci и Louis Vuitton добавили такие сапоги в свои коллекции выше и ниже колена.



Стильные сапоги на осень 2024 / Фото Vogue

Сапоги с леопардовым принтом

Некоторые говорят, что леопардовый принт выходит из моды, но это не так. Он еще продолжает быть популярным и в этом году коснулся даже обуви. Дополняйте "хищной" обувью сдержанный и базовый образ.



Стильные сапоги на осень 2024 / Фото Vogue

Байкерские сапоги

Мотоциклетные сапоги также в моде в этом году, потому что они удобные и комфортные. Выбирайте для себя черную обувь, которой сможете дополнить все образы, поскольку их универсальность помогает сочетать их со всем – от джинсов до женских платьев.



Стильные сапоги на осень 2024 / Фото Vogue