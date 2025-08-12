Минимум, что работает на максимум: главное правило макияжа 40+, с которым снова 18
- Визажист для макияжа 40+ рекомендует сосредоточиться на подчеркивании естественной красоты, используя кремовые текстуры для макияжа, не создающие тяжелого эффекта маски.
- Вместо многослойного нанесения макияжа, следует использовать универсальные средства, такие как кремовый консилер, для легкого выравнивания цвета лица.
- Особое внимание уделяется и выбору оттенка косметики, который должен соответствовать цвету шеи или груди для избежания тусклого вида.
С возрастом женщины испытывают растерянность в отношении своих косметических процедур. Традиционные средства для макияжа часто не дают желаемого результата: тональные кремы подчеркивают морщины, а румяна выглядят слишком ярко. В этот момент главное – пересмотреть подход.
Надо научиться с помощью макияжа подчеркивать естественную красоту, а не пытаться скрыть какие-то недостатки. Советами возрастного макияжа делится 24 Канал со ссылкой на визажиста и автора популярного бьюти-блога @mister.makeupartist.
Читайте также Никаких дорогостоящих процедур и уколов красоты: 4 ежедневные привычки, которые гарантируют вечную молодость
Какой макияж идеален для женщин 40+?
С возрастом кожа становится более тонкой и текстурной, поэтому макияж может оседать в морщинах, и добавлять лет. Эксперт предполагает, что основной целью макияжа после 40 должно быть не маскировка несовершенств, а подчеркивание естественной структуры и свежести кожи.
Лучший макияж – тот, который дарит уверенность и позволяет быть собой,
– резюмирует визажист.
Так, бьюти-профессионал рекомендует выбирать универсальное средство, например, кремовый консилер, вместо того, чтобы наносить несколько слоев праймера, тонального крема, консилера и пудры. Он сможет мягко выровнять цвет лица, не создавая при этом тяжелого эффекта маски.
Выбирая оттенок, тоже очень важно подобрать его к цвету шеи или груди, чтобы избежать тусклого вида. Он должен быть не слишком светлым, и не слишком темным.
- Свет, структура и легкость
Современные косметические средства имеют неоспоримое преимущество – создают эффект "второй кожи", придавая ей более естественный вид. Благодаря кремообразным текстурам, они легко наносятся, не закупоривают поры и усиливают естественное сияние кожи.
То же самое и с бронзаторами – они имеют маслянистую мягкость, что позволяет им легко сливаться с кожей и делать "теплый" эффект.
Аналогично, когда дело доходит до румян, эксперт рекомендует остановить свой выбор на кремовых формулах с едва заметным мерцанием. Такие средства можно наносить чуть выше обычной зоны, ближе к вискам, чтобы создать визуально подтянутый эффект.
- Минимум, который работает на максимум
Кроме того, с возрастом женщины все чаще замечают значительные изменения в технике макияжа глаз. Такие проблемы, как оседание теней в складках, чрезмерно графическая подводка и яркие цвета, могут привести к обвисанию овала лица.
Поэтому стоит выбирать однородные моно оттенки теней с легкой текстурой, которые легко наносятся только кончиком пальца. Этот метод не только обеспечивает быстрое нанесение, но и подчеркивает естественную глубину глаз, скрывает любые видимые капилляры или изменения цвета век, а также обеспечивает визуальный лифтинг глаз.
К слову, узнайте, как убрать темные круги под глазами.
Частые вопросы
Какие основные советы по макияжу для женщин старше 40 лет рекомендует эксперт?
Эксперт рекомендует сосредоточиться на подчеркивании естественной красоты, используя легкие кремовые текстуры. Важно выбирать оттенки, соответствующие цвету шеи или груди, чтобы избежать тусклого вида. Для глаз стоит выбирать однородные моно оттенки теней с легкой текстурой, подчеркивающие естественную глубину и обеспечивающие визуальный лифтинг.
Какие косметические средства рекомендует использовать эксперт для возрастного макияжа?
Эксперт рекомендует использовать кремовый консилер вместо нескольких слоев праймера, тонального крема, консилера и пудры. Также советует выбирать кремовые бронзаторы и румяна с едва заметным мерцанием.
Как меняется техника макияжа глаз с возрастом?
С возрастом стоит выбирать однородные моно оттенки теней с легкой текстурой, которые легко наносятся только кончиком пальца. Это обеспечивает быстрое нанесение, подчеркивает естественную глубину глаз и обеспечивает визуальный лифтинг глаз.