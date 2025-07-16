Невероятная Екатерина Усик: как одевается жена легендарного украинского боксера
- Екатерина Усик известна своим изысканным стилем.
- Она удачно подчеркивает свою внешность с помощью аксессуаров и хорошо подобранных цветов.
Стиль Екатерины Усик неоднократно становился объектом дискуссий. Женщина имеет невероятно яркую внешность, которую не боится подчеркивать с помощью изысканных нарядов.
Екатерина обожает примерять новые образы. В частности, в инстаграме женщины можно заметить интересные фотосессии в разных стилях, пишет 24 Канал.
Читайте также Новый тренд в прическах для женщин за 50: вы не можете его пропустить
Как одевается Екатерина Усик?
Официальные выходы Екатерины заслуживают отдельного внимания. Женщина выбирает интересные дизайнерские платья, которые только подчеркивают ее безупречную фигуру. Нельзя не заметить и то, как удачно Екатерина компонует различные аксессуары.
Даже казалось бы простое платье на фигуре женщины выглядит изысканно. Главный секрет – правильно расставленные акценты.
Глядя на Екатерину трудно поверить, что ее старшей дочери – 15 лет. Женщина удачно подчеркивает преимущества своей внешности, в том числе с помощью хорошо подобранных цветов.
Нужно понимать, что каждый имеет свой цветотип. Он влияет на то, какие цвета будут делать человека более привлекательным. Также с помощью этого знания можно определить оттенки, которые наоборот – подчеркнут все недостатки, а также сделают лицо визуально уставшим и старым.
Екатерина не относится к женщинам, которые боятся показать себя без макияжа. Звезда с удовольствием отказывается от всего лишнего и выбирает комфорт.
У Екатерины 4 детей. Поэтому, неудивительно, что женщина часто выбирает именно спортивный стиль.
Нужно отметить и прически Екатерины. Она часто собирает волосы как во время официальных выходов, так и в повседневной жизни.