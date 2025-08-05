Фотография в паспорте имеет репутацию одного из наименее приятных изображений в жизни людей. Мало кто доволен этим официальным снимком, и предпочитает скрывать его.

Однако, это не вердикт, есть приемы, с помощью которых можно сфотографироваться будто с фотошопом. 5 важных нюансов фото на паспорт рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Читайте также Как избавиться от моли в шкафу: поможет одно чудо-средство

Как сделать идеальное фото на паспорт?

Оставайтесь в повседневном стиле

В паспортных фотографиях ключевым фактором является простота. Стоит выбирать повседневную одежду, чтобы изображение точно отражало естественную внешность. Рекомендуется избегать тяжелого макияжа и сложных причесок, поскольку они могут отвлекать внимание от лица.

2. Выбирайте темные цвета

Следует выбирать одежду темных цветов, когда будете делать фото на белом фоне – от классического черного до оттенков коричневого и синего. Эти темные оттенки помогают людям не сливаться с фоном, а наоборот – выделяться.

3. Избегайте принтов и ярких цветов

Рекомендуют поддерживать уровень изысканности, выбирая однотонные наряды, за исключением белого цвета. Хотя существует определенное пространство для вариаций в выборе цвета, стоит избегать смелых принтов и блестящих тканей.



Как сделать идеальное фото на паспорт / Фото Pinterest

4. Оставьте аксессуары минимальными

Лучше всего надеть маленькие серьги, а ожерелий и сережек-колец следует избегать. Также можно использовать незаметные заколки для фиксации волос, а не большие "лягушки".

5. Выбирайте вырезы мудро

Эксперты рекомендуют избегать водолазок, рубашек с высоким воротником и маек для фото на паспорт, поскольку эти фасоны могут заслонять черты лица. Для тех, кто не знает, что надеть, существует простая футболка, что обеспечит четкое изображение лица и шеи.

Следуя этим советам, вы гарантированно получите идеальную фотографию на паспорт.

К слову, ранее мы писали о том, как делать покупки, чтобы худеть.