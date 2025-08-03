И, говорится не только о выборе конкретных продуктов, но и о привычках, связанные с самой процедурой закупов. Как делать покупки, чтобы худеть, рассказывает 24 Канал со ссылкой на нутрициолога Ботикарию Гарсию, которую цитирует Vogue.

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Как делать покупки, чтобы худеть?

Не покупайте голодными или уставшими

Во время физического истощения и голода люди с большей вероятностью выбирают быстрые, высококалорийные и нездоровые варианты пищи. По словам эксперта, оптимальное время для покупок продуктов – после приема пищи, поскольку покупки перед обедом или ужином могут привести к неправильному выбору рациона.

2. Закупайтесь на рынках

Супермаркеты спроектированы таким образом, чтобы поощрять бессознательное потребление из-за большого количества пищевых соблазнов, включая продукты с высокой степенью переработки и привлекательные рекламные предложения.

Для сравнения, традиционные рынки, как правило, предлагают более спокойные условия для совершения покупок, с меньшим количеством отвлекающих факторов и большим акцентом на сезонные и местные продукты.



Советы, как делать покупки, чтобы худеть / Фото Unsplash

3. Придерживайтесь списка

Предварительное планирование имеет важное значение для соблюдения правильного питания. Создание детального списка поможет избежать импульсивных покупок, которые могут не соответствовать диетическим потребностям.

Поэтому, эффективное планирование, сытость и отказ от импульсивного выбора – способствуют формированию здоровых пищевых привычек. Если попробовать придерживаться этих пунктов, то можно легко и осознанно следить за фигурой.

К слову, ранее мы рассказывали, как похудеть без спортзала и бега.