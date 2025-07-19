Прием звездных стилистов, который делает образ совершенным: вы должны про него узнать

Звездные стилисты используют сразу несколько приемов, чтобы образы селебрети выглядели совершенно. Одним из основных является объединение нескольких деталей в гармоничную композицию.

Самым легким для повторения является прием, заключающийся в игре с цветами. Этот метод поможет любой образ сделать целостным и совершенным, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Как сделать образ таким же как у мировых звезд?

Именно match между цветом ногтей и помадой поможет создать гармоничный образ. Неважно, это пастельные или яркие оттенки.

Если вы хотите сделать акцент в образе, то стоит выбрать цвет, который привлекает внимание. Именно так довольно часто делает Селена Гомес. Певица любит использовать красную помаду и лак в тон.

Можно выбирать и совсем невыразительное сочетание, на первый взгляд. Так делает Дженифер Лопез. Ее нюд выглядит по-настоящему "дорого" и одновременно сдержанно.

Такую комбинацию можно создать не только через пару: помада и лак. Также хорошо будут сочетаться:

лак для ногтей и тени (особенно, если вы хотите сделать акцентом какой-то экстравагантный цвет);

аксессуары и тени;

румяна и маникюр.

Обратите внимание! Также можно "играть" с текстурами. Например, совместить блеск на губах с глянцевым покрытием на ногтях.