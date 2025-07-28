5 мужских духов, которые влюбляют в себя с первых нот: женщины от них в восторге
- Парфюмерный эксперт Даниил Прибыльский поделился подборкой мужских духов, которые имеют волшебные ароматы и способны запомниться.
- В подборку вошли: TOM FORD, BOIS PACIFIQUE; CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL; GIORGIO ARMANI, STRONGER WITH YOU; ASTROPHIL & STELLA, MON SANTAL; AMOUAGE, OPUS XIV ROYAL TOBACCO.
Определенные парфюмерные композиции для мужчин настолько особенные и сексуальные, что способны притянуть к себе внимание и очаровать. Еще до слов и прикосновений мы сначала чувствуем аромат. Парфюм способен запомниться надолго и вызвать желание быть рядом.
Парфюмерный эксперт Даниил Прибыльский рассказал о роскошных ароматах для мужчин, которыми постоянно хочется наслаждаться, поскольку они имеют невероятный запах, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. В подборке подобраны ароматы, которые способны сильно запомниться.
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Какие мужские духи являются лучшими?
TOM FORD, BOIS PACIFIQUE
Соленая амбра переплетается с запахом перченого ладана, а особое внимание играет ирис и куркума. Парфюм подойдет для сильно харизматичных женщин.
Эффектные духи для мужчин / Фото Pinterest
CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL
В парфюме присутствует инжир, который пахнет не фруктово, а молочно. Брутальности запаху придает сандаловое дерево.
Эффектные духи для мужчин / Фото Pinterest
GIORGIO ARMANI, STRONGER WITH YOU
Этот аромат является лучшим среди мужских духов в люксовом сегменте. Ваниль дополняют обожженные каштаны, горький перец и холодная лаванда. Аромат имеет гипнотический шлейф, поэтому въедается в память людей, которые постоянно вспоминают их владельца.
Эффектные духи для мужчин / Фото Pinterest
ASTROPHIL & STELLA, MON SANTAL
Парфюм представлен в современной нишевой парфюмерии. Пудрово-ванильная древесина окутана кардамоном и розовым перцем. Далее в игру запахов входит сочный и кисло-сладкий ревень, которую дополняет карамельно-коньячная смола.
Эффектные духи для мужчин / Фото Pinterest
AMOUAGE, OPUS XIV ROYAL TOBACCO
Аромат является глубоким, смолистым, табачным, немного сладковатым. Табак в этом аромате сделан в лучших восточных традициях. Он дополнен сладкой смолой и кожаными обертонами удового дерева. Парфюм подойдет для мужчины, которого не хочется забывать.
Эффектные духи для мужчин / Фото Pinterest
К слову, летние духи должны быть легкими и свежими, включать ароматы цветов, ягод, фруктов и цитрусов. Какие летние духи приобрести – читайте в материале.