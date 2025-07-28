5 мужских духов, которые влюбляют в себя с первых нот: женщины от них в восторге

Определенные парфюмерные композиции для мужчин настолько особенные и сексуальные, что способны притянуть к себе внимание и очаровать. Еще до слов и прикосновений мы сначала чувствуем аромат. Парфюм способен запомниться надолго и вызвать желание быть рядом.

Парфюмерный эксперт Даниил Прибыльский рассказал о роскошных ароматах для мужчин, которыми постоянно хочется наслаждаться, поскольку они имеют невероятный запах, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. В подборке подобраны ароматы, которые способны сильно запомниться.

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Какие мужские духи являются лучшими?

TOM FORD, BOIS PACIFIQUE

Соленая амбра переплетается с запахом перченого ладана, а особое внимание играет ирис и куркума. Парфюм подойдет для сильно харизматичных женщин.



Эффектные духи для мужчин / Фото Pinterest

CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL

В парфюме присутствует инжир, который пахнет не фруктово, а молочно. Брутальности запаху придает сандаловое дерево.



Эффектные духи для мужчин / Фото Pinterest

GIORGIO ARMANI, STRONGER WITH YOU

Этот аромат является лучшим среди мужских духов в люксовом сегменте. Ваниль дополняют обожженные каштаны, горький перец и холодная лаванда. Аромат имеет гипнотический шлейф, поэтому въедается в память людей, которые постоянно вспоминают их владельца.



Эффектные духи для мужчин / Фото Pinterest

ASTROPHIL & STELLA, MON SANTAL

Парфюм представлен в современной нишевой парфюмерии. Пудрово-ванильная древесина окутана кардамоном и розовым перцем. Далее в игру запахов входит сочный и кисло-сладкий ревень, которую дополняет карамельно-коньячная смола.



Эффектные духи для мужчин / Фото Pinterest

AMOUAGE, OPUS XIV ROYAL TOBACCO

Аромат является глубоким, смолистым, табачным, немного сладковатым. Табак в этом аромате сделан в лучших восточных традициях. Он дополнен сладкой смолой и кожаными обертонами удового дерева. Парфюм подойдет для мужчины, которого не хочется забывать.



Эффектные духи для мужчин / Фото Pinterest

К слову, летние духи должны быть легкими и свежими, включать ароматы цветов, ягод, фруктов и цитрусов. Какие летние духи приобрести – читайте в материале.