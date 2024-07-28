Такая же невероятная, как и всегда: как бы выглядела Селена Гомес через 30 лет

Одной из самых ярких self-made woman нашего века, без сомнений, является Селена Гомес. Недавно голливудской звезде исполнилось 32 года, а потому журналисты решили поэкспериментировать и посмотреть, как может выглядеть селебрити через 30 лет.

Так, с помощью искусственного интеллекта AI Midjourney журналисты перевели стрелки вперед. Поэтому, как может выглядеть Селена Гомес через 30 лет – смотрите далее.

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Как может измениться Селена Гомез за 30 лет

Селена Гомес имеет потрясающую карьеру в 32 года. Она известная певица, актриса, продюсер, предпринимательница, которая создала собственный бренд косметики Rare Beauty, а также является амбассадором доброй воли ЮНИСЕФ.

Вместе с тем, Селена Гомес имеет невероятную внешность, чем обязана своим родителям. Так, мать звезды – итало-англичанка, а отец – латиноамериканец. От родителей Селена Гомес получила эффектные черты лица, которые со временем раскрываются с лучших сторон.

Сейчас звезда имеет невероятно большую аудиторию – 425 миллионов подписчиков в инстаграме. По приблизительным подсчетам, каждый 20 человек на земле подписан на Селену Гомес.

Селебрити приложила немалые усилия, чтобы мир оказался у ее ног в таком молодом возрасте. Поэтому, журналисты решили поэкспериментировать и посмотреть, как может выглядеть Селена Гомес через 30 лет. Для этого они воспользовались инструментами искусственного интеллекта AI Midjourney.

Хотя на сгенерированных изображениях Селена Гомес выглядит довольно серьезно, однако ее латиноамериканское происхождение стало заметным, а невероятный взгляд сквозь годы может обезоружить.



Селена Гомес в 62 года / Изображение сгенерировано Daily Star с помощью искусственного интеллекта AI Midjourney



Селена Гомес в 62 года / Изображение сгенерировано Daily Star с помощью искусственного интеллекта AI Midjourney

К слову, искусственный интеллект считает, что в 2054 году Селена Гомес и дальше будет иметь серьезное влияние в обществе, а к ее мнению будет прислушиваться огромная часть населения Земли.