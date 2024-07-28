Так, за допомогою штучного інтелекту AI Midjourney журналісти перевели стрілки вперед. Тож, який вигляд може мати Селена Гомес через 30 років – дивіться далі.

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Як може змінитися Селена Гомез за 30 років

Селена Гомес має приголомшливу кар'єру в 32 роки. Вона відома співачка, акторка, продюсерка, підприємиця, яка створила власний бренд косметики Rare Beauty, а також є амбасадоркою доброї волі ЮНІСЕФ.

Разом з тим, Селена Гомес має неймовірну зовнішність, чим завдячує своїм батькам. Так, мати зірки – італо-англійка, а батько – латиноамериканець. Від батьків Селена Гомес отримала ефектні риси обличчя, які з часом розкриваються з найкращих сторін.

Нині зірка має неймовірно велику аудиторію – 425 мільйонів підписників в інстаграмі. За приблизними підрахунками, кожна 20 людина на землі підписана на Селену Гомес.

Селебріті доклала чималих зусиль, щоб світ опинився біля її ніг у такому молодому віці. Відтак, журналісти вирішили поекспериментувати й подивитися, який вигляд може мати Селена Гомес через 30 років. Для цього вони скористалися інструментами штучного інтелекту AI Midjourney.

Хоча на згенерованих зображеннях Селена Гомес має доволі серйозний вигляд, однак її латиноамериканське походження стало помітнішим, а неймовірний погляд крізь роки може обеззброїти.



Селена Гомес в 62 роки / Зображення згенероване Daily Star за допомогою штучного інтелекту AI Midjourney



Селена Гомес в 62 роки / Зображення згенероване Daily Star за допомогою штучного інтелекту AI Midjourney

До слова, штучний інтелект вважає, що у 2054 році Селена Гомес і далі матиме серйозний вплив у суспільстві, а до її думки дослухатиметься величезна частина населення Землі.