Забудьте о белом цвете: какие кроссовки будут в моде весной 2025 года

Белые кроссовки – это классика, впрочем уже весной именно серебристые кроссовки станут главным трендом. В этом году в моде будет минимализм, а это значит, что кроме ярких цветов и принтов, в центре внимания будет оригинальная обувь.

Модный трон уже завоевало немало неоднозначных моделей, впрочем можно смело сказать, что кроссовки пересекли уже давно границы спортивной обуви и стали частью уличной моды, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Кроме практичной и удобной обуви они превратились в самый желанный аксессуар.

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Серебристые кроссовки – тренд весны

Тенденции в мире кроссовок меняются каждый сезон, впрочем в последнее время они уже привязаны не к конкретным моделям, а к цветам. В прошлом году летом все тяготели к ярким красным, синим и зеленым кроссовкам, осень уже принесла нам тенденцию к обуви коричневого цвета, а уже весной нашей самой большой фавориткой станет серебристая обувь.

Кроссовки в оттенке металлик – не является новинкой. Несколько лет назад они получили серьезную огласку в нарядах и аксессуарах. Всеобщей популярности серебристых кроссовок поспособствовал тот факт, что многие иконы стиля с удовольствием носят эту обувь, а все кто ими вдохновляются – охотно повторяют.

Стилизовать серебристые кроссовки достаточно просто, поскольку их легко сочетать со многими образами. Думайте о них, как о белых моделях, которые легко можно сочетать с любым нарядом. Лучшим доказательством будут любые образы девушек, которые вы найдете в пинтересте или инстаграме.

Уже в начале весны сочетайте серебристые кроссовки со штанами и джинсами, лосинами или джинсовыми юбками. Чтобы выглядеть стильно и интересно, добавьте к своему образу какую-то серебристую вещь – сумку, аксессуар или наряд в сером цвете. Тогда ваш аутфит будет монохромный и будет выглядеть гораздо интереснее.