Таким видео в сети поделилась фотограф и серфингистка Элис Лейн. Она опубликовала кадры с девушкой, которая покорила сеть своим мастерством.

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Девушка "танцует" на волнах

В сети Элис опубликовала видео с серфингисткой, которая очаровала сеть. Так, Карина Розунько мастерски покоряет волны и буквально "танцует" на них.

Так, на одном из видео серфингистка с легкостью покорила волну. Девушка легкими шагами управляла доской, а также держала баланс телом. На опубликованных кадрах кажется, что Карина не сложным видом спорта занимается, а отдыхает и танцует.

Как легко она маневрирует, будто в своей стихии;

Я на асфальте себя так уверенно не чувствую;

Какой прекрасный танец с волной и доской вместо партнера! Восхищение;

– пишут пользователи под заметкой.

Девушка эффектно покорила волны: смотрите видео

На самом деле серфинг – сложный вид спорта. Он требует незаурядной физической подготовки, ведь серфингисту необходимо держать баланс, уметь различать волны, вовремя реагировать на них, а также быть маневренным. Чтобы понять, как вести себя на серфинге и как покорять волны, понадобится немало времени, а также упорного труда.