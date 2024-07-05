Таким відео у мережі поділилася фотографиня і серфінгістка Еліс Лейн. Вона опублікувала кадри з дівчиною, яка підкорила мережу своєю майстерністю.

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Дівчина "танцює" на хвилях

У мережі Еліс опублікувала відео з серфінгісткою, яка зачарувала мережу. Так, Карина Розунько майстерно підкорює хвилі й буквально "танцює" на них.

Так, на одному з відео серфінгістка з легкістю підкорила хвилю. Дівчина легкими кроками керувала дошкою, а також тримала баланс тілом. На опублікованих кадрах здається, що Карина не складним видом спорту займається, а відпочиває та танцює.

Як легко вона маневрує, ніби у своєї стихії;

Я на асфальті себе так впевнено не відчуваю;

Який прекрасний танець з хвилею та дошкою замість партнера! Захоплення;

– пишуть користувачі під дописом.

Дівчина ефектно підкорила хвилі: дивіться відео

Насправді ж серфінг – складний вид спорту. Він потребує неабиякої фізичної підготовки, адже серфінгісту необхідно тримати баланс, вміти розрізняти хвилі, вчасно реагувати на них, а також бути маневреним. Щоб зрозуміти, як поводитися на серфінгу та як підкорювати хвилі, знадобиться чимало часу, а також наполегливої праці.