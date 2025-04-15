Невероятная роскошь: как выглядели лучшие образы в сериале "Белый лотос"

Сериал "Белый лотос" является довольно популярным. Зрители успели насладиться двумя сезонами и в этом году имеют возможность увидеть третий сезон, который вышел в феврале.

Модные образы стали одной из причин популярности сериала "Белый лотос", а третий сезон не стал исключением, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Officiel.

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Этот сериал получил большую популярность благодаря своей оригинальности и непредсказуемым сюжетным поворотам, продолжает восхищать зрителей по всему миру.

Дизайнер Алекс Бовард создает стильные образы для своих героев, отражая их образ жизни и статус. События разворачиваются в теплом Таиланде, поэтому зрители могут вдохновляться весенне-летнего сезона. В сериале герои предстали в ярких образах – от архивных вещей Bottega Veneta до кастомного Jacquemus.

Пляжные аксессуары

Жаклин примерила непринужденный образ, который идеально подходит для проведения времени у воды. К яркому купальнику она примерила шляпу Gucci с монограммой и архивную сумку Bottega Veneta в стиле бохо.



Стильные образы героинь сериала "Белый лотос" / Фото L'Officiel

Яркие купальники

Пляжная мода является удобной и изысканной. Для бассейна героиня выбрала купальник в оттенке фуксия от бренда Valentino с золотым декоративным элементом. Образ героиня довершила льняной юбкой на запах с анималистическим изображением.



Модные образы героинь сериала "Белый лотос" / Фото L'Officiel

Романтизм

Лесби Бибб появляется на экранах в романтических образах с принтами или интересными акцентными деталями. Белый топ с объемными цветами и вышивкой выглядит невероятно трендово и интересно.



Стильные образы героинь сериала "Белый лотос" / Фото L'Officiel

Пляжные платья

Хлоя любит смелые образы, поэтому ее выход в платье-сетке с купальником стал одним из самых популярных в третьем сезоне. Стилист Алекс Бовард дополнила look сумкой с анималистическим принтом от Jacquemus, которая еще больше довершила образ героини.



Красивые образы героинь сериала "Белый лотос" / Фото L'Officiel

Возвращение парео

Специально для сериала бренд Jacquemus создали нежно-розовый купальник, который Хлоя дополнила полупрозрачным парео, дополнив look соломенной шляпой и золотыми украшениями.



Стильные образы героинь сериала "Белый лотос" / Фото L'Officiel

"Белый лотос" – американский сатирический комедийно-драматический антологический телесериал, создан, написан и режиссирован Майком Уайтом. Премьера первого сезона сериала состоялась 11 июля 2021 года на телеканале HBO. Первые два сезона были сняты на Гавайях и Сицилии, в центре сюжета "Белого лотоса" снова окажутся гости одного из отелей сети. О чем 3 сезон сериала "Белый лотос" – читайте в нашем материале.