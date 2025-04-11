Эльза Хоск является не только успешной моделью и основательницей собственного бренда одежды Helsa Studio, но и одной из лучше всего одетых женщин на планете, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Модница умеет примерять на себе все возможные тренды и стили, сочетая дизайнерскую одежду с винтажными вещами, которые она покупает на блошиных рынках Лос-Анджелеса.

За ее инстаграм-страницей следит более 8 миллионов поклонников, которые вдохновляются ее образами, а мы расскажем о 3 самых популярных из них, которые можно примерить в этом сезоне.

Кожаная куртка и элегантные брюки

Коричневые тона в этом году очень популярны, поэтому советуем примерить монохромный аутфит на основе коричневого поло, бомбера или куртки и прямых брюк и палаццо. Чтобы получить изысканный стиль, советуем добавить к образу еще сумку бордового цвета.

Тренч и джинсы

Короткие тренчи – один из крупнейших трендов этого сезона, и Эльза мастерски соединила это изделие со светло-голубыми джинсами и черными ботильонами. Дополнительного шарма всей этой истории придали эффектные золотые серьги и сумка Dior.

Пальто + берет

Шведка надела красивое черное пальто, соединив его с серыми колготами, черными туфлями в винтажном стиле, кожаными варежками и красивым беретом.