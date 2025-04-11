Ельза Госк є не лише успішною моделлю й засновницею власного бренду одягу Helsa Studio, але й однією з найкраще одягнених жінок на планеті, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Модниця вміє приміряти на собі всі можливі тренди й стилі, поєднуючи дизайнерський одяг з вінтажними речима, які вона купує на блошиних ринках Лос-Анджелеса.

За її інстаграм-сторінкою стежить понад 8 мільйонів прихильників, які надихаються її образами, а ми розповімо про 3 найпопулярніші з них, які можна приміряти цього сезону.

Шкіряна куртка та елегантні штани

Коричневі тони цього року дуже популярні, тому радимо приміряти монохромний аутфіт на основі коричневого поло, бомбера чи куртки й прямих штанів та палаццо. Щоб отримати вишуканий стиль, радимо додати до образу ще сумку бордового кольору.

Тренч і джинси

Короткі тренчі – один із найбільших трендів цього сезону, і Ельза майстерно поєднала цей виріб зі світло-блакитними джинсами та чорними ботильйонами. Додаткового шарму всій цій історії надали ефектні золоті сережки та сумка Dior.

Пальто + берет

Шведка одягнула красиве чорне пальто, поєднавши його з сірими колготами, чорними туфлями у вінтажному стилі, шкіряними рукавицями та красивим беретом.