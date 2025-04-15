Модні образи стали однією з причин популярності серіалу "Білий лотос", а третій сезон не став винятком, пише 24 Канал з посиланням на L'Officiel.

Читайте також 3 образи Ельзи Госк, які всі захочуть повторити у квітні: розкішні фото

Цей серіал здобув велику популярність завдяки своїй оригінальності та непередбачуваним сюжетним поворотам, продовжує захоплювати глядачів по всьому світу.

Дизайнерка Алекс Бовард створює стильні образи для своїх героїв, відображаючи їхній спосіб життя й статус. Події розгортаються в теплому Таїланді, тож глядачі можуть надихатися весняно-літнього сезону. У серіалі герої постали у яскравих образах – від архівних речей Bottega Veneta до кастомного Jacquemus.

Пляжні аксесуари

Жаклін приміряла невимушений образ, який ідеально підходить для проведення часу біля води. До яскравого купальника вона приміряла капелюх Gucci з монограмою й архівну сумку Bottega Veneta в стилі бохо.



Стильні образи героїнь серіалу "Білий лотос" / Фото L'Officiel

Яскраві купальники

Пляжна мода є зручною та вишуканою. Для басейну героїня обрала купальник у відтінку фуксія від бренду Valentino із золотим декоративним елементом. Образ героїня довершила лляною спідницею на запах з анімалістичним зображенням.



Модні образи героїнь серіалу "Білий лотос" / Фото L'Officiel

Романтизм

Лесбі Бібб з’являється на екранах в романтичних образах з принтами чи цікавими акцентними деталями. Білий топ з об’ємними квітами й вишивкою виглядає неймовірно трендово й цікаво.



Стильні образи героїнь серіалу "Білий лотос" / Фото L'Officiel

Пляжні сукні

Хлоя любить сміливі образи, тож її вихід в сукні-сітці з купальником став одним з найпопулярніших в третьому сезоні. Стилістка Алекс Бовард доповнила look сумкою з анімалістичним принтом від Jacquemus, яка ще більше довершила образ героїні.



Красиві образи героїнь серіалу "Білий лотос" / Фото L'Officiel

Повернення парео

Спеціально для серіалу бренд Jacquemus створили ніжно-рожевий купальник, який Хлоя доповнила напівпрозорим парео, доповнивши look солом’яним капелюхом та золотими прикрасами.



Стильні образи героїнь серіалу "Білий лотос" / Фото L'Officiel

"Білий лотос" – американський сатиричний комедійно-драматичний антологічний телесеріал, створений, написаний і режисований Майком Уайтом. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 11 липня 2021 року на телеканалі HBO. Перші два сезони були зняті на Гаваях та Сицилії, в центрі сюжету "Білого лотоса" знову опиняться гості одного з готелів мережі. Про що 3 сезон серіалу "Білий лотос" – читайте в нашому матеріалі.