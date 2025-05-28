5 сладких ароматов, влюбляющих в себя: от них все теряют голову

Порой женщинам хочется добавить в свою коллекцию сладкие ароматы, которые имеют аппетитное звучание. Есть 5 замечательных парфюмов, которые благоуханием напоминают разнообразные лакомства и десерты.

Каждый из этих ароматов имеет многогранное звучание, поэтому стоит прочитать каждое описание духов, чтобы понять, что подойдет вам по индивидуальным предпочтениям, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Bibliotheque de Parfum, I Am Tender

Парфюм окутан тропической нотой кокоса, миндаля, лимоном, спелой клубникой и персиком. В сердце аромата – красные фрукты, медовая сирень, цветы ландыша и шоколадное печенье. Конечная нота состоит из сухого мха и шоколадно-ванильного послевкусия.



Сладкие духи, которые поражают запахом / Фото Pinterest

Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62

Аромат раскрывается ореховыми ароматами фисташки и миндаля. В сердце парфюмерной композиции – букет из жасмина и гелиотропа, а базовая нота окутана благоуханием сандаловой древесины, ванили и соленой карамели.



Сладкие духи, которые поражают запахом / Фото Pinterest

Kilian, Forbidden Games

Парфюм раскрывается благоуханием спелых фруктов: сливы, персика и яблока, присыпанных пряной корицей. Далее аромат раскрывается запахом букета из жасмина, герани и болгарской розы.



Сладкие духи, которые поражают запахом / Фото Pinterest

Ariana Grande, Cloud

Аромат наполнен запахом груши, бергамота и лаванды. В сердце аромата – ванильная орхидея, которая сочетается с тропическим кокосом, пралине и взбитыми сливками.



Сладкие духи, которые поражают запахом / Фото Pinterest

Parfums de Marly, Cassili

Утонченный аромат раскрывается цветочными нотами, которые сочетаются с сочными ягодами черной смородины. В сердце композиции – весенняя мимоза и сливовый аккорд. Аромат звучит так, как будто напоминает фруктовый десерт или персиковое варенье.



Сладкие духи, которые поражают запахом / Фото Pinterest

К слову, недавно мы рассказали о духи известных женщин. В нашем материале вы прочитаете об ароматах принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл.