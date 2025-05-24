Духи с запахом матча окутывают ощущением свежести, поэтому советуем обратить внимание на несколько духов, в которых сочетается тандем с цветами, древесиной и сладостями, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Читайте также Хейли Бибер назвала свои любимые духи: так захотят пахнуть миллионы девушек

Le Labo, Thé Matcha 26

Аромат имеет терпкую нотку порошка матча, которую оттеняет инжир с горьким апельсином на теплой базе из кедра и ветивера.

ZARA, Matcha Mochi

Парфюм пахнет спелой грушей, белым шоколадом и душистой матчей. Он сладкий и свежий и пахнет так, что им постоянно хочется наслаждаться.

Kilian, Princess

Аромат сочетает в себе сладкий маршмеллоу, чай матча и имбирь. Аромат является нежным с приятным нюансом свежести и терпкости.



Парфюм с запахом матча / Фото Pinterest

Sister's Aroma, Matcha Tonic

Парфюм окутан запахом апельсина, душистого ладана, чаем матча, мускатным шалфеем, базой из амбры, кедром и ветивером. Композиция является свежей и имеет цитрусовое яркое звучание.

Montale, Blue Matcha

Аромат сочетает в себе терпкий чай, душистый табак, кожу, кедр и пачули. Парфюм является несколько сладким и свежим и отдает запахом матча.

К слову, недавно мы рассказали о духи известных женщин. В нашем материале вы прочитаете об ароматах принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл.