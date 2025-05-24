Парфуми із запахом матчі огортають відчуттям свіжості, тому радимо звернути увагу на кілька парфумів, в яких поєднується тандем з квітами, деревиною та солодощами, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Le Labo, Thé Matcha 26

Аромат має терпку нотку порошку матча, яку відтіняє інжир з гірким апельсином на теплій базі з кедра і ветивера.

ZARA, Matcha Mochi

Парфум пахне стиглою грушею, білим шоколадом та запашною матчею. Він солодкий та свіжий і пахне так, що ним постійно хочеться насолоджуватися.

Kilian, Princess

Аромат поєднує в собі солодкий маршмелоу, чай матчу та імбир. Аромат є ніжним з приємним нюансом свіжості й терпкості.



Парфум із запахом матчі / Фото Pinterest

Sister’s Aroma, Matcha Tonic

Парфум оповитий запахом апельсина, духмяного ладана, чаєм матча, мускатною шавлією, базою з амбри, кедром та ветивером. Композиціє є свіжою та має цитрусове яскраве звучання.

Montale, Blue Matcha

Аромат поєднує в собі терпкий чай, запашний тютюн, шкіру, кедр й пачулі. Парфум є дещо солодким та свіжим й віддає запахом матчі.

До слова, нещодавно ми розповіли про парфуми відомих жінок. У нашому матеріалі ви прочитаєте про аромати принцеси Діани, Кейт Міддлтон та Меган Маркл.