Дружина Джастіна Бібера є трендсеттеркою вже багато років, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Clean Girl Hacks.

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Гейлі в різні пори року демонструє, як стильно одягатися та які речі вдало поєднувати між собою. Окрім того, модель має власний косметичний бренд Rhode, тож навіть демонструє макіяжі, які робить самостійно. А ось в нещодавньому інтерв’ю зірка розповіла про улюблений парфум, яким користується вже багато років.

Який парфум любить Гейлі Бібер

Попри величезний вибір парфумів, для кожного з нас точно є один аромат, який підходить нам найкраще та є улюбленим серед всіх. Такий запах назвала Гейлі Бібер й зазначила, що він для неї є базовим.

Світова модель розповіла, що її улюбленим парфумом є Ex Nihilo Fleur Narcotique. Ціна цього аромату досить дорога – понад 12 тисяч гривень. Парфум поєднує в собі деревні й квіткові ноти та є унісексовим, тож однаково підходить чоловікам та жінкам.

Парфум Ex Nihilo Fleur Narcotique складається з бергамоту, лічі й персика. Далі в нотах серця відкривається жасмин, півонія та фердоранж, а базові ноти закриває мускус й деревні ноти.

Улюблені парфуми Гейлі Бібер

До слова, нещодавно ми розповіли про парфуми відомих жінок. У нашому матеріалі ви прочитаєте про аромати принцеси Діани, Кейт Міддлтон та Меган Маркл.