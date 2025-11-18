Как убрать следы усталости за 5 минут: самые важные хитрости красоты
- Чтобы убрать отеки под глазами, рекомендуется сделать лимфодренажный массаж или использовать маску с морскими водорослями, огурцом, ромашкой или зеленым чаем.
- Для улучшения внешнего вида лица важно пить достаточно воды, избегать чрезмерного выщипывания бровей и правильно подбирать цвет карандаша для бровей.
Отечные круги под глазами больше всего сигнализируют об усталости. Особенно они заметными становятся утром после невыспавшейся ночи. Избавиться от отеков и темных кругов под глазами довольно просто.
В отличие от прыща, отек не так уж и легко замаскировать консилером или пудрой, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Однако есть несколько вещей, которые можно исправить.
Читайте также Эту косметику лучше не покупать: зря выбросите деньги
На отек и мешки под глазами влияет обезвоживание, недостаток сна, употребление соленой пищи или алкоголя. Кожа под глазами тончайшая, поэтому именно в этой области заметны проблемы с лицом. Специалисты рассказали о полезных способах, которые легко повторить.
Как избежать уставшего вида?
Сделайте лимфодренаж глаз
Удалить лишнюю жидкость с лица можно благодаря массажу. Его легко сделать мизинцами, массируя область двигая вдоль костей глазницы. Надо начать с внутренней части брови и осторожно провести пальцем до конца брови и вниз, вдоль темных кругов. Такое круговое движение стоит повторить 10 раз.
После этого пальцами надо провести от внутреннего уголка глаза к вискам, а потом вниз к ушам, чтобы вывести лишнюю жидкость. Массаж можно еще делать благодаря нефритовому ролику или массажеру гуаша.
Сделайте маску для лица
Маска для глаз может стать быстрой альтернативой, когда нет времени на массаж. Нанесите ее во время завтрака, чтобы она подействовала перед нанесением макияжа. Чтобы уменьшить отек, рекомендуется использовать маски, которые содержат морские водоросли, огурец, ромашку или зеленый чай.
Пейте воду
В день нужно выпивать от 6 до 8 стаканов воды. Когда организм обезвожен, то накапливает воду, поэтому именно это приводит к отекам.
Кроме уставшего вида лица, испортить образ можно из-за неправильной формы бровей, пишет Real Simple. Визажисты рекомендуют избегать чрезмерного выщипывания бровей, поскольку это может привести к повреждению волосяных фолликулов и потере густоты.
Неправильный выбор цвета карандаша для бровей может добавить лишних лет, поэтому важно выбирать оттенки, близкие к естественному цвету, или немного светлее.
Какие еще есть бьюти-секреты?
Увлажняйте губы бальзамом перед макияжем для создания гладкой поверхности, чтобы сделать их объемными.
Техника макияжа Halo Eye помогает сделать взгляд более выразительным, создавая иллюзию глубины и открытого взгляда с помощью светлого оттенка в центре и темных тонов на краях глаз.
Частые вопросы
Почему трудно замаскировать отек на лице с помощью косметики?
Отек трудно замаскировать консилером или пудрой, поскольку он вызывает изменение объема кожи, в отличие от прыща, который можно покрыть косметикой.
Какие факторы вызывают отек и мешки под глазами?
Отек и мешки под глазами могут быть вызваны обезвоживанием, недостатком сна, употреблением соленой пищи или алкоголя - кожа под глазами является тонкой, поэтому проблемы с лицом заметны именно в этой области.
Какие методы могут помочь уменьшить отек под глазами?
Уменьшить отек под глазами можно с помощью лимфодренажного массажа, использования масок для глаз с ингредиентами, такими как морские водоросли или ромашка, и соблюдения достаточного уровня гидратации организма - следует выпивать от 6 до 8 стаканов воды в день.
Почему трудно замаскировать отек на лице с помощью косметики?
Отек трудно замаскировать консилером или пудрой, поскольку он вызывает изменение объема кожи, в отличие от прыща, который можно покрыть косметикой.
Какие факторы вызывают отек и мешки под глазами?
Отек и мешки под глазами могут быть вызваны обезвоживанием, недостатком сна, употреблением соленой пищи или алкоголя - кожа под глазами является тонкой, поэтому проблемы с лицом заметны именно в этой области.
Какие методы могут помочь уменьшить отек под глазами?
Уменьшить отек под глазами можно с помощью лимфодренажного массажа, использования масок для глаз с ингредиентами, такими как морские водоросли или ромашка, и соблюдения достаточного уровня гидратации организма - следует выпивать от 6 до 8 стаканов воды в день.
Почему трудно замаскировать отек на лице с помощью косметики?
Отек трудно замаскировать консилером или пудрой, поскольку он вызывает изменение объема кожи, в отличие от прыща, который можно покрыть косметикой.
Какие факторы вызывают отек и мешки под глазами?
Отек и мешки под глазами могут быть вызваны обезвоживанием, недостатком сна, употреблением соленой пищи или алкоголя - кожа под глазами является тонкой, поэтому проблемы с лицом заметны именно в этой области.
Какие методы могут помочь уменьшить отек под глазами?
Уменьшить отек под глазами можно с помощью лимфодренажного массажа, использования масок для глаз с ингредиентами, такими как морские водоросли или ромашка, и соблюдения достаточного уровня гидратации организма - следует выпивать от 6 до 8 стаканов воды в день.