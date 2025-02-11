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Lady Бьюти-тренды Какие женские духи сводят с ума мужчин
11 февраля, 21:31
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Какие женские духи сводят с ума мужчин

Анастасия Зорик

Подобрать аромат бывает труднее чем выбрать одежду. Это и неудивительно, ведь парфюм должен отражать характер, настроение и намерения.

Есть запахи женских духов, которые годами захватывают мужские сердца с первых секунд. Это тот самый случай, когда для обольщения, женщине не придется сказать ни одного слова, пишет 24 Канал.

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Какие женские духи нравятся мужчинам больше всего

  1. Yves Saint Laurent Black Opium


Какие духи стоит купить / Фото Pinterest

Легендарный аромат для ярких и смелых женщин. Этот парфюм содержит в себе сладкие и кофейные нотки, что придают ему ощущение энергии и уверенности. Он будто говорит: "Я сильная, смелая и готова ко всему". Этот аромат можно назвать по-настоящему магнетическим.

Верхние ноты:

  • груша;
  • цветы апельсина;
  • розовый перец.

Средние ноты:

  • кофе;
  • жасмин;
  • горький миндаль;
  • вербец.

Базовые ноты:

  • ваниль;
  • пачули;
  • кашемировое дерево;
  • кедр.

Обратите внимание! Этот аромат очень насыщенный. Его смело можно считать вечерним.

  1. Tom Ford Black Orchid


Лучшие сладкие духи / Фото Pinterest

Этот парфюм сочетает в себе цветочные и восточные нотки, создавая ощущение роскоши и экзотики. Он идеально подходит для женщин, которые хотят выглядеть уверенно, загадочно и немного драматично. 

Верхние ноты:

  • трюфель;
  • гардения;
  • черная смородина;
  • илан-иланг;
  • жасмин;
  • бергамот;
  • мандарин;
  • лимон Амальфи.

Средние ноты:

  • орхидея;
  • специи;
  • гардения;
  • жасмин;
  • лотос;
  • фруктовые ноты;
  • иланг-иланг.

Базовые ноты:

  • ваниль;
  • пачули;
  • мексиканский шоколад;
  • ладан;
  • амбра;
  • сандал;
  • ветивер;
  • белый мускус.

Обратите внимание! Этот парфюм станет идеальным вариантом на зиму и осень.

  1. Prada Candy


Какие женские духи получают больше всего комплиментов от мужчин / Фото Pinterest

Если вы любите сладкие, но не навязчивые ароматы, Prada Candy станет отличным выбором. Это парфюм с нотами карамели, ванили и мускуса. Можно смело говорить, что такой аромат излучает притягательную сладость, которая сводит с ума. Это парфюм для женщин, которые хотят быть нежными и соблазнительными одновременно.

Верхние ноты:

  • карамель.

Средние ноты:

  • пудровые ноты;
  • мускус.

Базовые ноты:

  • ваниль;
  • бензоин.

Напомним! Парфюм на каждом человеке раскрывается по-разному. Стоит подбирать "свой" аромат самостоятельно.

  1. Chloé Eau de Parfum


Какие духи стоит подарить женщине / Фото Pinterest

Благодаря своим нежным цветочным нотам, в частности, розе и фрезии, Chloé вызывает ассоциации с элегантностью, и чистотой. Этот аромат добавит утонченности любому женскому образу.

Верхние ноты:

  • пион;
  • личи;
  • фрезия.

Средние ноты:

  • розы;
  • ландыш;
  • магнолия.

Базовые ноты:

  • амбра;
  • вирджинский кедр.