Какие женские духи сводят с ума мужчин

Подобрать аромат бывает труднее чем выбрать одежду. Это и неудивительно, ведь парфюм должен отражать характер, настроение и намерения.

Есть запахи женских духов, которые годами захватывают мужские сердца с первых секунд. Это тот самый случай, когда для обольщения, женщине не придется сказать ни одного слова, пишет 24 Канал.

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Какие женские духи нравятся мужчинам больше всего

Yves Saint Laurent Black Opium



Какие духи стоит купить / Фото Pinterest

Легендарный аромат для ярких и смелых женщин. Этот парфюм содержит в себе сладкие и кофейные нотки, что придают ему ощущение энергии и уверенности. Он будто говорит: "Я сильная, смелая и готова ко всему". Этот аромат можно назвать по-настоящему магнетическим.

Верхние ноты:

груша;

цветы апельсина;

розовый перец.

Средние ноты:

кофе;

жасмин;

горький миндаль;

вербец.

Базовые ноты:

ваниль;

пачули;

кашемировое дерево;

кедр.

Обратите внимание! Этот аромат очень насыщенный. Его смело можно считать вечерним.

Tom Ford Black Orchid



Лучшие сладкие духи / Фото Pinterest

Этот парфюм сочетает в себе цветочные и восточные нотки, создавая ощущение роскоши и экзотики. Он идеально подходит для женщин, которые хотят выглядеть уверенно, загадочно и немного драматично.

Верхние ноты:

трюфель;

гардения;

черная смородина;

илан-иланг;

жасмин;

бергамот;

мандарин;

лимон Амальфи.

Средние ноты:

орхидея;

специи;

гардения;

жасмин;

лотос;

фруктовые ноты;

иланг-иланг.

Базовые ноты:

ваниль;

пачули;

мексиканский шоколад;

ладан;

амбра;

сандал;

ветивер;

белый мускус.

Обратите внимание! Этот парфюм станет идеальным вариантом на зиму и осень.

Prada Candy



Какие женские духи получают больше всего комплиментов от мужчин / Фото Pinterest

Если вы любите сладкие, но не навязчивые ароматы, Prada Candy станет отличным выбором. Это парфюм с нотами карамели, ванили и мускуса. Можно смело говорить, что такой аромат излучает притягательную сладость, которая сводит с ума. Это парфюм для женщин, которые хотят быть нежными и соблазнительными одновременно.

Верхние ноты:

карамель.

Средние ноты:

пудровые ноты;

мускус.

Базовые ноты:

ваниль;

бензоин.

Напомним! Парфюм на каждом человеке раскрывается по-разному. Стоит подбирать "свой" аромат самостоятельно.

Chloé Eau de Parfum



Какие духи стоит подарить женщине / Фото Pinterest

Благодаря своим нежным цветочным нотам, в частности, розе и фрезии, Chloé вызывает ассоциации с элегантностью, и чистотой. Этот аромат добавит утонченности любому женскому образу.

Верхние ноты:

пион;

личи;

фрезия.

Средние ноты:

розы;

ландыш;

магнолия.

Базовые ноты: