Какие женские духи сводят с ума мужчин
Подобрать аромат бывает труднее чем выбрать одежду. Это и неудивительно, ведь парфюм должен отражать характер, настроение и намерения.
Есть запахи женских духов, которые годами захватывают мужские сердца с первых секунд. Это тот самый случай, когда для обольщения, женщине не придется сказать ни одного слова, пишет 24 Канал.
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Какие женские духи нравятся мужчинам больше всего
- Yves Saint Laurent Black Opium
Какие духи стоит купить / Фото Pinterest
Легендарный аромат для ярких и смелых женщин. Этот парфюм содержит в себе сладкие и кофейные нотки, что придают ему ощущение энергии и уверенности. Он будто говорит: "Я сильная, смелая и готова ко всему". Этот аромат можно назвать по-настоящему магнетическим.
Верхние ноты:
- груша;
- цветы апельсина;
- розовый перец.
Средние ноты:
- кофе;
- жасмин;
- горький миндаль;
- вербец.
Базовые ноты:
- ваниль;
- пачули;
- кашемировое дерево;
- кедр.
Обратите внимание! Этот аромат очень насыщенный. Его смело можно считать вечерним.
- Tom Ford Black Orchid
Лучшие сладкие духи / Фото Pinterest
Этот парфюм сочетает в себе цветочные и восточные нотки, создавая ощущение роскоши и экзотики. Он идеально подходит для женщин, которые хотят выглядеть уверенно, загадочно и немного драматично.
Верхние ноты:
- трюфель;
- гардения;
- черная смородина;
- илан-иланг;
- жасмин;
- бергамот;
- мандарин;
- лимон Амальфи.
Средние ноты:
- орхидея;
- специи;
- гардения;
- жасмин;
- лотос;
- фруктовые ноты;
- иланг-иланг.
Базовые ноты:
- ваниль;
- пачули;
- мексиканский шоколад;
- ладан;
- амбра;
- сандал;
- ветивер;
- белый мускус.
Обратите внимание! Этот парфюм станет идеальным вариантом на зиму и осень.
- Prada Candy
Какие женские духи получают больше всего комплиментов от мужчин / Фото Pinterest
Если вы любите сладкие, но не навязчивые ароматы, Prada Candy станет отличным выбором. Это парфюм с нотами карамели, ванили и мускуса. Можно смело говорить, что такой аромат излучает притягательную сладость, которая сводит с ума. Это парфюм для женщин, которые хотят быть нежными и соблазнительными одновременно.
Верхние ноты:
- карамель.
Средние ноты:
- пудровые ноты;
- мускус.
Базовые ноты:
- ваниль;
- бензоин.
Напомним! Парфюм на каждом человеке раскрывается по-разному. Стоит подбирать "свой" аромат самостоятельно.
- Chloé Eau de Parfum
Какие духи стоит подарить женщине / Фото Pinterest
Благодаря своим нежным цветочным нотам, в частности, розе и фрезии, Chloé вызывает ассоциации с элегантностью, и чистотой. Этот аромат добавит утонченности любому женскому образу.
Верхние ноты:
- пион;
- личи;
- фрезия.
Средние ноты:
- розы;
- ландыш;
- магнолия.
Базовые ноты:
- амбра;
- вирджинский кедр.