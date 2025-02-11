Є запахи жіночих парфумів, які роками захоплюють чоловічі серця з перших секунд. Це той самий випадок, коли для зваблення, жінці не доведеться сказати жодного слова, пише 24 Канал.
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Які жіночі парфуми подобаються чоловікам найбільше
- Yves Saint Laurent Black Opium
Які парфуми варто купити / Фото Pinterest
Легендарний аромат для яскравих і сміливих жінок. Цей парфум містить у собі солодкі і кавові нотки, що додають йому відчуття енергії і впевненості. Він ніби говорить: "Я сильна, смілива і готова до всього". Цей аромат можна назвати по-справжньому магнетичним.
Верхні ноти:
- груша;
- квіти апельсина;
- рожевий перець.
Середні ноти:
- кава;
- жасмин;
- гіркий мигдаль;
- вербець.
Базові ноти:
- ваніль;
- пачулі;
- кашемірове дерево;
- кедр.
Зверніть увагу! Цей аромат дуже насичений. Його сміливо можна вважати вечірнім.
- Tom Ford Black Orchid
Найкращі солодкі парфуми / Фото Pinterest
Цей парфум поєднує в собі квіткові і східні нотки, створюючи відчуття розкоші та екзотики. Він ідеально підходить для жінок, які хочуть виглядати впевнено, загадково і трохи драматично.
Верхні ноти:
- трюфель;
- гарденія;
- чорна смородина;
- ілан-іланг;
- жасмин;
- бергамот;
- мандарин;
- лимон Амальфи.
Середні ноти:
- орїідея;
- спеції;
- гарденія;
- жасмин;
- лотос;
- фруктові ноти;
- іланг-іланг.
Базові ноти:
- ваніль;
- пачулі;
- мексиканський шоколад;
- ладан;
- амбра;
- сандал;
- ветивер;
- білий мускус.
Зауважте! Цей парфум стане ідеальним варіантом на зиму та осінь.
- Prada Candy
Які жіночі парфуми отримують найбільше компліментів від чоловіків / Фото Pinterest
Якщо ви любите солодкі, але не нав’язливі аромати, Prada Candy стане чудовим вибором. Це парфум з нотами карамелі, ванілі та мускусу. Можна сміливо казати, що такий аромат випромінює привабливу солодкість, яка зводить з розуму. Це парфум для жінок, які хочуть бути ніжними та спокусливими одночасно.
Верхні ноти:
- карамель.
Середні ноти:
- пудрові ноти;
- мускус.
Базові ноти:
- ваніль;
- бензоїн.
Нагадаємо! Парфум на кожній людині розкривається по-різному. Варто підбирати "свій" аромат самостійно.
- Chloé Eau de Parfum
Які парфуми варто подарувати жінці / Фото Pinterest
Завдяки своїм ніжним квітковим нотам, зокрема, троянді та фрезії, Chloé викликає асоціації з елегантністю та чистотою. Цей аромат додасть витонченості будь-якому жіночому образу.
Верхні ноти:
- півонія;
- лічі;
- фрезія.
Середні ноти:
- троянди;
- конвалія;
- магнолія.
Базові ноти:
- амбра;
- вірджинський кедр.