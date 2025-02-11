Є запахи жіночих парфумів, які роками захоплюють чоловічі серця з перших секунд. Це той самий випадок, коли для зваблення, жінці не доведеться сказати жодного слова, пише 24 Канал.

Читайте також Трендові відтінки волосся 2025 року, які носять зірки: надихаємося їхніми образами

Які жіночі парфуми подобаються чоловікам найбільше

  1. Yves Saint Laurent Black Opium


Які парфуми варто купити / Фото Pinterest

Легендарний аромат для яскравих і сміливих жінок. Цей парфум містить у собі солодкі і кавові нотки, що додають йому відчуття енергії і впевненості. Він ніби говорить: "Я сильна, смілива і готова до всього". Цей аромат можна назвати по-справжньому магнетичним.

Верхні ноти:

  • груша;
  • квіти апельсина;
  • рожевий перець.

Середні ноти:

  • кава;
  • жасмин;
  • гіркий мигдаль;
  • вербець.

Базові ноти:

  • ваніль;
  • пачулі;
  • кашемірове дерево;
  • кедр.

Зверніть увагу! Цей аромат дуже насичений. Його сміливо можна вважати вечірнім.

  1. Tom Ford Black Orchid


Найкращі солодкі парфуми / Фото Pinterest

Цей парфум поєднує в собі квіткові і східні нотки, створюючи відчуття розкоші та екзотики. Він ідеально підходить для жінок, які хочуть виглядати впевнено, загадково і трохи драматично.

Верхні ноти:

  • трюфель;
  • гарденія;
  • чорна смородина;
  • ілан-іланг;
  • жасмин;
  • бергамот;
  • мандарин;
  • лимон Амальфи.

Середні ноти:

  • орїідея;
  • спеції;
  • гарденія;
  • жасмин;
  • лотос;
  • фруктові ноти;
  • іланг-іланг.

Базові ноти:

  • ваніль;
  • пачулі;
  • мексиканський шоколад;
  • ладан;
  • амбра;
  • сандал;
  • ветивер;
  • білий мускус.

Зауважте! Цей парфум стане ідеальним варіантом на зиму та осінь.

  1. Prada Candy


Які жіночі парфуми отримують найбільше компліментів від чоловіків / Фото Pinterest

Якщо ви любите солодкі, але не нав’язливі аромати, Prada Candy стане чудовим вибором. Це парфум з нотами карамелі, ванілі та мускусу. Можна сміливо казати, що такий аромат випромінює привабливу солодкість, яка зводить з розуму. Це парфум для жінок, які хочуть бути ніжними та спокусливими одночасно.

Верхні ноти:

  • карамель.

Середні ноти:

  • пудрові ноти;
  • мускус.

Базові ноти:

  • ваніль;
  • бензоїн.

Нагадаємо! Парфум на кожній людині розкривається по-різному. Варто підбирати "свій" аромат самостійно.

  1. Chloé Eau de Parfum


Які парфуми варто подарувати жінці / Фото Pinterest

Завдяки своїм ніжним квітковим нотам, зокрема, троянді та фрезії, Chloé викликає асоціації з елегантністю та чистотою. Цей аромат додасть витонченості будь-якому жіночому образу.

Верхні ноти:

  • півонія;
  • лічі;
  • фрезія.

Середні ноти:

  • троянди;
  • конвалія;
  • магнолія.

Базові ноти:

  • амбра;
  • вірджинський кедр.