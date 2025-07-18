3 пары обуви в сеточку, которые взрывают тренды: как они выглядят

Этим летом вьетнамки стали довольно вирусными. В моде обувь на плоской подошве и каблуках. Эта обувь действительно универсальна и уже стала настоящей классикой, однако ей на замену есть еще несколько интересных пар, которые могут вам понравиться.

В жаркие дни модницы начали все чаще довершать свои образы обувью из неожиданной ткани – сеточки, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Летом эта обувь представлена в нескольких вариантах, поэтому можно будет выбрать именно тот, который вам нравится.

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Какая обувь в моде этим летом?

Шлепанцы в сетку из нулевых

Когда-то в моде были сетчатые шлепанцы в разных ярких цветах. Их носили дома как тапочки, а потом они исчезли с модных радаров, чтобы снова появиться в трендах. Девушки шлепанцы украшены давно забытыми цветами начали носить на улице, довершая ими различные образы.

Обувь хорошо подходит к кэжуальным образам, придавая им интересной выразительности. Модницы сочетают шлепанцы с обувью, платьями и брюками капри.

Балетки со стразами

Для тех, кто любит романтический стиль в одежде, предлагаем присмотреться к балеткам в сетку, что декорированы стразами и цветами. Девушки носят их с юбками в длине макси, нежными топами и длинными сарафанами.

Базовые балетки из сеточки

Любительницам универсальной обуви советуем обратить внимание на минималистичные балетки в сеточку. Они хорошо подходят к повседневным или офисным образам. Модницы сочетают их с денимом, юбками макси и льняными костюмами. Балетки совсем не перегружают образ, а наоборот, завершают его благодаря лаконичному дизайну.

К слову, к летней обуви 2025 года относятся босоножки с открытым носком, босоножки-стринги, прозрачные пары и ретро-кроссовки. Как они выглядят – смотрите в нашем материале.