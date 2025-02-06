Чаще всего Зеленская выбирает для себя деловой стиль. Однако, назвать ее образы "скучными" язык точно не повернется, пишет 24 Канал.

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Как одевается Зеленская

Зеленская всегда выбирает для себя сдержанную одежду. Интересности ее образам добавляют фасоны и аксессуары.

Чаще всего ее можно увидеть в:

брючных костюмах;

рубашках;

джемперах.

Вся ее одежда довольно минималистичная.

Часто образы Зеленской монохромные, то есть, выполнены в одном цвете. Благодаря структуре тканей, они выглядят довольно интересно.

Нельзя не отметить и то, как удачно Зеленская подчеркивает преимущества своей фигуры, при этом, не делая ярких акцентов. Например, с помощью поясов или соответствующих фасонов.

Интересна и колористика в образах Зеленской. Первая леди Украины избегает "кричащих" цветов. Чаще всего ее можно увидеть в черном, сером, белом, бежевом и темно-синем.

Иногда Зеленская все же надевает и более яркие костюмы. Однако, эти цвета отнюдь нельзя назвать слишком вызывающими.

Аксессуары первой леди заслуживают отдельного упоминания. В частности, ее коллекция брошей с различными символами, которые демонстрируют богатство украинской культуры.

Обратите внимание! 6 февраля 2025 года Елена Зеленская отмечает свой День рождения. Ей исполняется 47 лет.