Найчастіше Зеленська обирає для себе діловий стиль. Однак, назвати її образи "сумними" язик аж ніяк не повертається, пише 24 Канал.

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Як одягається Зеленська

Зеленська завжди обирає для себе стриманий одяг. Цікавості її образам додають фасони та аксесуари.

Найчастіше її можна побачити у:

брючних костюмах;

сорочках;

джемперах.

Увесь її одяг доволі мінімалістичний.

Часто образи Зеленської монохромні, тобто, виконані в одному кольорі. Завдяки структурі тканин, вони виглядають доволі цікаво.

Не можна не відзначити і те, як вдало Зеленська підкреслює переваги своєї фігури, при цьому, не роблячи яскравих акцентів. Наприклад, за допомогою поясів або відповідних фасонів.

Цікавою є і кольористика в образах Зеленської. Перша леді України уникає "кричущих" кольорів. Найчастіше її можна побачити у чорному, сірому, білому, бежевому та темно-синьому.

Інколи Зеленська усе ж вдягає і яскравіші костюми. Проте, ці кольори аж ніяк не можна назвати занадто зухвалими.

Аксесуари першої леді заслуговують окремої згадки. Зокрема, її колекція брошок з різноманітними символами, які демонструють багатство української культури.

Зверніть увагу! 6 лютого 2025 року Олена Зеленська відзначає свій День народження. Їй виповнюється 47 років.