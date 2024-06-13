Так, стилисты отмечают, что таким является оттенок блонда – шампань. Этот цвет обожают голливудские звезды, потому что он подходит всем без исключения и к любому тону кожи.

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В чем особенность цвета волос шампань

Бейонсе, Джиджи Хадид, Зои Кравиц и многие другие голливудские звезды выбирают цвет шампань для своих волос, ведь он является универсальным и никогда не выходит из моды. Колористы говорят, что такой оттенок можно назвать "бежевой блондинкой".

Он не пепельный и не золотистый, он где-то посередине между ними. Этот цвет очень напоминает шампанское (алкогольный напиток – Lady), благодаря чему выглядит естественного и легкого волос, чем другие оттенки блонда,

– говорит звездный парикмахер Димитрис Джаннетос.

Бейонсе с оттенком золотистого шампанского: смотрите фото

Преимущество такого цвета также и в том, что он может иметь разные оттенки, даже розовые. Как говорят колористы, такие тона напоминают изысканное розовое шампанское.

Так, красить волосы в оттенки шампань можно в различных техниках: балаяж, аиртач, или даже омбре. Кроме того, такой цвет подходит всем оттенкам кожи. Например, если вы имеете прохладный оттенок кожи, то можно выбирать смело холодные оттенки шампань, если теплый оттенок кожи, то, соответственно, теплый оттенок волос.

Николь Шерзингер с холодным оттенком шампань: смотрите фото

Стилисты также советуют выбирать не однотонный цвет шампань, а выделять пряди другими оттенками. К примеру, если вы имеете смуглую или оливковую кожу, то волосы стоит оттенять более темными прядями.

Цвет шампанского – это универсальный цвет волос, который легко адаптируется к вашему базовому оттенку кожи,

– отмечают стилисты.

Джиджи Хадид с цветом оттенка шампань: смотрите фото

Как отмечают стилисты, правильно подобранный оттенок цвета шампань подчеркивает тон кожи и придает яркости глазам.