В этом году модные инфлюенсеры предлагают нам использовать сплошной купальник как полноценный элемент образа. Оказывается, что такая одежда может быть частью лука даже для выхода в город, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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С чем носить купальник в городе?

В образах в стиле quiet luxury

Эстетика quiet luxury продолжает быть актуальной. Купальник может стать полноценной частью этого стиля, если его совместить с:

костюмом из льняной ткани;

брюками палаццо;

юбкой миди.

Благодаря такой комбинации, купальник станет по-настоящему элегантным элементом гардероба. Чтобы подчеркнуть стиль quiet luxury можно добавить правильные аксессуары, например, очки или шелковый платок.

Под платье кроше

Купальник может стать полноценной заменой боди, которое одевается под платье кроше. Безусловно такой образ довольно смелый. Ведь платье кроше почти прозрачное.

Дополнить такой образ стоит трендовыми вьетнамками или босоножками. Также хорошо будут смотреться акцентные аксессуары и плетеные сумки в этом ансамбле.

В кэжуальных образах

Образы на основе купальника можно создавать и очень просто. Стоит только одеть сверху шорты, джинсы или макси-юбку.

Заметьте! Такой образ можно дополнить любыми аксессуарами. Или же вообще отказаться от них. Ведь лето это время свободы, в том числе и от чрезмерного количества украшений.