Большая подборка актуальных джинсов: что будет в моде в этом сезоне

Джинсы – это всегда актуальная тема для девушек, поскольку эти изделия не покидают наши гардеробы ни в один сезон. С приходом весны хочется создать больше интересных и эффектных образов, поэтому советуем обратить внимание на джинсы, сочетающие в себе игру с формами и деталями.

Стилисты отмечают, что в этом сезоне в тренде разнообразие, поэтому носить можно абсолютно все, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Modeis.me.

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Какие джинсы будут в моде в 2025 году

В этом году актуальными будут очень широкие бэги, укороченные или ультраширокие barrel-силуэты. В моду окончательно вернулись джинсы клеш и что интересно, актуальности не потеряют прямые узкие модели.

Для особых случаев есть джинсы с пайетками, стразами и блеском. Интересно выглядят модели с тонкими шнуровками. Кстати, к самым популярным относятся все возможные вариации индиго.

Широкие

Этот фасон джинсов однозначно надо попробовать, поскольку уже несколько лет широкий крой не выходит из моды. Мешковатые джинсы точно не собираются нас покидать в ближайшие несколько лет, поэтому обратите на них внимание.



Модные фасоны джинсов на 2025 год / Фото из инстаграма Modeis.me

Клеш

Джинсы клеш снова возвращаются в моду, поэтому можете смело добавлять их в свой гардероб, чтобы носить с интересными лонгсливами и жакетами. Только помните, что лучше всего клеш носится с обувью на каблуках.

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Стильные фасоны джинсов на 2025 год / Фото из инстаграма Modeis.me

Индиго

Обратите внимание в этом году на красивые джинсы индиго. Изделия прямого кроя имеют очень красивый цвет, являются удобными и модными, поэтому понравятся каждой девушке.



Модные фасоны джинсов на 2025 год / Фото из инстаграма Modeis.me

Со шнуровкой

Ранее со шнуровкой мы носили только спортивные штаны, впрочем в этом году возвращается мода на шнуровку в денимовых изделиях. Носите такие джинсы в любом цвете и с любой обувью.



Стильные фасоны джинсов на 2025 год / Фото из инстаграма Modeis.me

Бочкообразные

Широкие джинсы также известны как джинсы-баллоны. Бочкообразные модели расширяются на бедрах и сужаются к лодыжкам. Стилисты советуют носить обувь с острым носком, которая станет беспроигрышным вариантом.



Модные фасоны джинсов на 2025 год / Фото из инстаграма Modeis.me

Украшенные

Джинсы с пайетками или пайетками являются самой модной парой весны. Они помогают освежить образ и сделать его гораздо интереснее.

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Стильные фасоны джинсов на 2025 год / Фото из инстаграма Modeis.me

Тренды 2025 года включают смелые силуэты, объемные фасоны и нестандартные детали, но стоит избегать антитрендовых вариантов. Больше о них мы рассказали в нашем материале.