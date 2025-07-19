Шорты являются повседневной вещью, но не всегда с ними удается легко составить образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Стилисты составили список нескольких удачных сочетаний, благодаря которым аутфит получится гораздо более изысканным.

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Кроме стилизации с белой футболкой, предлагаем посмотреть еще несколько выходов, благодаря которым джинсовые шорты будут выглядеть гораздо дороже.

Рубашка свободного кроя + шорты

Такой образ достаточно простой и элегантный. Рубашка на пуговицах автоматически делает вид более эффектным.

Жилет + шорты

Льняной жилет является любимой покупкой на лето многих девушек, которым нравится стиль Old Money. Жилетка прекрасно сочетается с джинсовыми шортами и создает красивый вид.

Топ в клетку + шорты

Принт в клетку этим летом очень популярен, поэтому советуем выбрать для себя этот интересный элемент гардероба и совместить с джинсовыми бермудами, как это сделала инфлюенсерка Эмили Синдлев.

Базовая футболка + шорты

Базовый монохромный образ совсем не скучный, а наоборот, это стильный летний вариант. Сочетание базовой черной футболки, заправленной в белые шорты создает простой и изысканный look.

К слову, к летней обуви 2025 года относятся босоножки с открытым носком, босоножки-стринги, прозрачные пары и ретро-кроссовки. Как они выглядят – смотрите в нашем материале.