В теплое время солнце заполняет все улицы, поэтому в защитных очках возникает острая необходимость, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Кроме того, что этот аксессуар защищает от ультрафиолетового излучения, он еще и является украшением любого образа. Впереди нас ждет более полугода тепла, поэтому рассказываем о самых красивых очках.

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Имиджевые овальные очки

Овальные очки возвращаются в моду как альтернатива острым углам. Имиджевые очки, напоминающие нулевые годы уже заполонили образы инстаграм-модниц. Цветовая палитра варьируется от глубокого черного до изысканного черепахового или леопардового принта.

Массивные оправы и ретро-очки

В этом году в треде будут очки в размере оверсайз, с немного преувеличенными пропорциями. Модницы экспериментируют с геометрией, добавляя в образы толстые круглые, шестиугольные или квадратные формы. Обращайте внимание на модели очков, которые напоминают лыжные маски.

Узкие прямоугольные

Силуэт, который вернулся к нам из 90-х годов уже появился в образах самых стильных икон современности – Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и певицы Розалии. Их все любят за легкость. Тонкие металлические или пластиковые оправы почти невесомые и довольно красиво сочетаются с любым нарядом.

Впрочем, несмотря на тенденции, важно не забывать о том, что очки следует подбирать под форму лица и именно те фасоны, которые будут вам подходить. В сети можно найти немало материалов, которые позволяют определить форму аксессуара под каждый тип лица.