Модные платья на лето в длине макси: обзор самых популярных вариантов

В летнее время стоит делать ставку на макси-платье, которое имеет невероятный стильный вид. Это платье является удобным, стильным, универсальным и подходит для будничной прогулки по городу, или на какое-то праздничное событие. Стилисты отмечают, что макси-платье нужно добавить в гардероб каждой женщине.

Платье в длине макси является комфортным, не сковывает движений и имеет красивый вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Для того, чтобы создать образ, достаточно лишь надеть платье, довершив его обувью, аксессуарами и украшениями.

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В подборке собраны актуальные платья, которые представили дизайнеры в летних коллекциях 2025 года.

Главное платье лета – белого цвета

Платье в белом цвете создает ощущение легкости. Оно хорошо стилизуется с плетеной сумкой, минималистичными сандалиями, большими серьгами или шелковым платком.

Яркий акцент в гардеробе – цветное платье цветное платье

Чтобы добавить цвета в свои образы, выбирайте любой яркий оттенок из легкой ткани, в которой вы будете комфортно себя чувствовать в жаркое время года.

Вещь для отпуска – платье с принтом

Беспроигрышным вариантом на лето является платье с принтом. Актуальными будут вертикальные полоски, клетка виши, цветочные орнаменты, тропические и горошек. Сочетайте такое платье с вьетнамками, шляпой и соломенной сумкой.

Элегантный вариант – макси-платье с вышивкой

Выбирайте на лето платье с вышивкой или кружевом. Красиво смотрятся платья-рубашки с пояском на талии, модели с тонкими бретелями или открытыми плечами. Днем их можно носить с балетками, а вечером сочетать с босоножками на каблуках.

К слову, недавно мы рассказали о трендовых купальниках на лето. Как они выглядят – смотрите в нашем материале.