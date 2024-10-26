Для осенне-зимнего сезона бренды Prada, Miu Miu, Valentino, Victoria Beckham и Loewe, поражали разнообразными вариантами платьев, пишет Harper's Bazaar.

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Дизайнеры представили немало роскошных платьев, однако среди всех известных для нас изделий, популярность получили лишь несколько самых интересных и красивых вещей, на которые вам стоит обратить внимание в этом году.

Приталенное платье

Все чаще модная индустрия склоняется к вещам, которые идеально подчеркивают женские силуэты. Даже несмотря на то, что все платья являются романтическими и женственными, этом сезоне дизайнеры решили ее сделать еще более приталенной.



Актуальные платья на осень 2024 / Фото Harper's Bazaar

Трикотажное платье

Вязаное платье – это мастхэв на осенне-зимний сезон. Трикотаж считается традиционным материалом для холодного времени года. В магазинах вы найдете немало вариантов в разной длине, силуэте и декорировании. Такая модель платья – базовый элемент гардероба на осень. С ней можно создать деловые или романтические образы.



Красивые платья на осень 2024 / Фото Harper's Bazaar

Сатиновое платье

Такое платье прекрасно подойдет для праздничных событий или новогодней ночи. Сатин покорил подиумы мировых брендов и стал одним из самых популярных материалов.



Актуальные платья на осень 2024 / Фото Harper's Bazaar

Кожаное платье

Наряд из кожи не прекращает сдавать позиций, поэтому осенью в моде будут эффектные кожаные платья изысканного силуэта. Теперь фактура платьев выглядит благороднее, а декор – вариативнее. На подиумах дизайнеры представили платья, которые напоминают "вторую кожу", лакированные, с драпировкой, украшенные бахромой, цветочными аппликациями или металлическими элементами.



Модные платья на осень 2024 / Фото Harper's Bazaar

Платье с драпировкой

В весенне-летнем сезоне мы уже имели возможность ознакомиться с драпированными платьями. Осенью особенность этих платьев не потеряла актуальности, поэтому дизайнеры представили немало платьев с драпировкой – от прозрачных тканей до сатина, трикотажа и кожи.



Актуальные платья на осень 2024 / Фото Harper's Bazaar