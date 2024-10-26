Для осінньо-зимового сезону бренди Prada, Miu Miu, Valentino, Victoria Beckham і Loewe, вражали різноманітними варіантами суконь, пише Harper's Bazaar.

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Дизайнери представили чимало розкішних суконь, однак серед всіх відомих для нас виробів, популярність здобули лише кілька найцікавіших та найкрасивіших речей, на які вам варто звернути увагу цього року.

Приталена сукня

Все частіше модна індустрія схиляється до речей, які ідеально підкреслюють жіночі силуети. Навіть попри те, що всі сукні є романтичними й жіночними, цього сезону дизайнери вирішили її зробити ще більше приталеною.



Актуальні сукні на осінь 2024 / Фото Harper's Bazaar

Трикотажна сукня

В’язана сукня – це мастхев на осінньо-зимовий сезон. Трикотаж вважається традиційним матеріалом для холодної пори року. У магазинах ви знайдете чимало варіантів в різній довжині, силуеті й декоруванні. Така модель плаття – базовий елемент гардероба на осінь. З нею можна створити ділові чи романтичні образи.



Красиві сукні на осінь 2024 / Фото Harper's Bazaar

Сатинова сукня

Таке плаття чудово підійде для святкових подій чи новорічної ночі. Сатин підкорив подіуми світових брендів та став одним із найпопулярніших матеріалів.



Актуальні сукні на осінь 2024 / Фото Harper's Bazaar

Шкіряна сукня

Вбрання зі шкіри не припиняє здавати позицій, тож восени в моді будуть ефектні шкіряні сукні вишуканого силуету. Тепер фактура суконь виглядає благороднішою, а декор – варіативнішим. На подіумах дизайнери представили плаття, які нагадують «другу шкіру», лаковані, з драпіруванням, оздоблені бахромою, квітковими аплікаціями чи металевими елементами.



Модні сукні на осінь 2024 / Фото Harper's Bazaar

Сукня з драпіруванням

У весняно-літньому сезоні ми вже мали змогу ознайомитися із драпірованими сукнями. Восени особливість цих суконь не втратила актуальності, тож дизайнери представили чимало суконь з драпіруванням – від прозорих тканин до сатину, трикотажу та шкіри.



Актуальні сукні на осінь 2024 / Фото Harper's Bazaar