Стильный образ в жаркие дни: топ-5 причесок, которые можно носить с бейсболками

В жаркие летние дни хочется убрать все лишнее, чтобы ничего не приносило дискомфорта. Так, идеальным вариантом на лето являются собранные прически.

Кроме того, стоит также заботиться и о защите волос от прямых солнечных лучей, поэтому эксперты советуют носить бейсболки. Однако не стоит расстраиваться, ведь этот аксессуар можно совместить со стильными прическами.

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Бейсболка и конский хвост

Наверное, самой простой прической под бейсболку является конский хвост. Его легко повторить, а также можно по-разному стилизовать.

Как сделать конский хвост под бейсболку: смотрите видео

Волосы в хвосте могут быть как ровными, так и волнистыми. Кроме того, стилисты также делятся идеей, как сделать объемный хвост с волнистыми волосами. Такая прическа будет идеальным вариантом в жаркие дни, а также подойдет к любым событиям.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Объемный хвост под бейсболку: смотрите видео

Пучок

Собранные в пучок волосы станут лучшим вариантом прически в самые жаркие дни. Однако стоит помнить, что следует использовать мягкую резинку, которая не будет повреждать структуру волос.

Легкий пучок под бейсболку: смотрите видео

Заплетенный конский хвост

Если хочется создать несколько дерзкий образ, то стилисты советуют сделать конский хвост, а затем заплести его в косу. Такая прическа подойдет к любым событиям, а собранные волосы не будут приносить дискомфорта.

Заплетенный конский хвост: смотрите видео

Косы

Конечно же, с бейсболкой можно совместить различные косы. Это может быть две, три, четыре или более кос. Они могут быть объемными, слегка неопрятными или туго заплетенными с гладкой структурой. В любом случае, косы и бейсболка – это всегда стильное сочетание.

Две косы с бейсболкой: смотрите фото

Стильные легкие косы под бейсболку: смотрите видео

Распущенные короткие волосы

Женщинам со стрижкой боб сложно подобрать прическу под бейсболку, однако не невозможно. Так, стильный вид будет гарантирован, если выровнять волосы и подкрутить концы наружу. Дополнить образ можно массивными серьгами, которые добавят акцентов образу.

Боб с бейсболкой: смотрите видео

Однако эта прическа вряд ли подойдет обладательницам длинных волос и средней длины. В жаркие дни волосы будут только вызывать дискомфорт, поэтому лучшим вариантом будет собрать их вместе.