Как собрать пряди, чтобы они выглядели элегантно и не создавали дискомфорта в жаркие дни, рассказываем дальше.

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Как создать элегантный пучок

Даже простую и хорошо знакомую всем прическу пучок можно вывести на новый уровень. Как это сделать показала тикток-блогер Виктория Огиевич.

Чтобы собрать элегантно волосы по ее инструкции, понадобится только одна резинка. Далее же нужно собрать хвост и на второй оборот резинкой оставить небольшую петельку.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Остальные волосы следует перебросить к лицу и одеть резинку на руку. После этого пряди необходимо обернуть вокруг петельки и зафиксировать это все резинкой посередине, создавая нечто похожее на бант.

Как сделать стильный пучок: смотрите видео

Когда он будет готов, бант надо оттянуть слегка назад, а волосы снизу разделить на две части, делая отверстие. Теперь остается только бережно протолкнуть бант через отверстие и прическа готова.

В результате должен получиться пучок, который все еще хорошо будет держаться и не создавать неудобств в жару, но будет выглядеть гораздо более оригинально и стильно.