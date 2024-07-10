Как собрать пряди, чтобы они выглядели элегантно и не создавали дискомфорта в жаркие дни, рассказываем дальше.
К теме Подходит всем: блогерша поделилась идеей простой и стильной прически
Как создать элегантный пучок
Даже простую и хорошо знакомую всем прическу пучок можно вывести на новый уровень. Как это сделать показала тикток-блогер Виктория Огиевич.
Чтобы собрать элегантно волосы по ее инструкции, понадобится только одна резинка. Далее же нужно собрать хвост и на второй оборот резинкой оставить небольшую петельку.
Как сделать стильный пучок: смотрите видео
Когда он будет готов, бант надо оттянуть слегка назад, а волосы снизу разделить на две части, делая отверстие. Теперь остается только бережно протолкнуть бант через отверстие и прическа готова.
В результате должен получиться пучок, который все еще хорошо будет держаться и не создавать неудобств в жару, но будет выглядеть гораздо более оригинально и стильно.