Як зібрати пасма, аби вони виглядали елегантно та не створювали дискомфорту у жаркі дні, розповідаємо далі.

До теми Пасує всім: блогерка поділилась ідеєю простої та стильної зачіски

Як створити елегантний пучок

Навіть просту та добре знайому всім зачіску пучок можна вивести на новий рівень. Як це зробити показала тікток-блогерка Вікторія Огієвич.

Щоб зібрати елегантно волосся за її інструкцією, знадобиться лише одна гумка. Далі ж потрібно зібрати хвіст і на другий оберт гумкою залишити невеличку петельку.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Решту волосся слід перекинути до обличчя й одягнути гумку на руку. Після цього пасма необхідно обгорнути довкола петельки й зафіксувати це все гумкою посередині, створюючи щось схоже на бант.

Як зробити стильний пучок: дивіться відео

Коли він буде готовий, бант треба відтягнути злегка назад, а волосся знизу розділити на дві частини, роблячи отвір. Тепер лишається тільки бережно проштовхнути бант через отвір і зачіска готова.

У результаті має вийти пучок, який все ще добре триматиметься та не створюватиме незручностей у спеку, але виглядатиме набагато більш оригінально та стильно.