Як зібрати пасма, аби вони виглядали елегантно та не створювали дискомфорту у жаркі дні, розповідаємо далі.
До теми Пасує всім: блогерка поділилась ідеєю простої та стильної зачіски
Як створити елегантний пучок
Навіть просту та добре знайому всім зачіску пучок можна вивести на новий рівень. Як це зробити показала тікток-блогерка Вікторія Огієвич.
Щоб зібрати елегантно волосся за її інструкцією, знадобиться лише одна гумка. Далі ж потрібно зібрати хвіст і на другий оберт гумкою залишити невеличку петельку.
Решту волосся слід перекинути до обличчя й одягнути гумку на руку. Після цього пасма необхідно обгорнути довкола петельки й зафіксувати це все гумкою посередині, створюючи щось схоже на бант.
Як зробити стильний пучок: дивіться відео
Коли він буде готовий, бант треба відтягнути злегка назад, а волосся знизу розділити на дві частини, роблячи отвір. Тепер лишається тільки бережно проштовхнути бант через отвір і зачіска готова.
У результаті має вийти пучок, який все ще добре триматиметься та не створюватиме незручностей у спеку, але виглядатиме набагато більш оригінально та стильно.