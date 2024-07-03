Однак це не неможливо. Як можна гарно зібрати волосся всього за кілька хвилин, дивіться на Lady 24.

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Як стильно та просто зібрати волосся

Ідеєю вишуканої та легкої зачіски, що пасує майже кожній жінці, у своєму блозі поділилась тіктокерка Бетсі Моултроп.

Щоб повторити її образ, вона пропонує розділити волосся на дві половини та відділити зону з чубчиком. Пасма, що залишаться, варто тимчасово закріпити позаду.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Водночас гривку потрібно вкласти за допомогою спеціального гелю для укладки – додати засіб та пригладити волосся гребінцем.

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Після цього за допомогою маленької губки ці пасма необхідно зафіксувати позаду голови біля її основи.

Тепер можна вивільнити закріплене волосся, розчесати його та зробити локони за допомогою стайлера.

Усе, що лишається наостанок, легенько збризнути кучері лаком та за бажанням додати об'єму, начісуючи волосся біля коренів.

У результаті має вийти легка, стильна та універсальна зачіска, яка пасуватиме майже кожній та підійде до будь-якої події – від весілля до простої прогулянки з подругами.