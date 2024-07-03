Однако это не невозможно. Как можно красиво собрать волосы всего за несколько минут, смотрите на Lady 24.

К теме Защищает волосы и не мешает: трихолог показала идеальную прическу для сна

Как стильно и просто собрать волосы

Идеей изысканной и легкой прически, подходящей почти каждой женщине, в своем блоге поделилась тиктокерка Бетси Моултроп.

Чтобы повторить ее образ, она предлагает разделить волосы на две половины и отделить зону с челкой. Пряди, что останутся, стоит временно закрепить позади.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми. В то же время челку нужно уложить с помощью специального геля для укладки – добавить средство и пригладить волосы расческой.

Как сделать универсальную прическу самостоятельно: смотрите видео

После этого с помощью маленькой губки эти пряди необходимо зафиксировать позади головы у ее основания.

Теперь можно высвободить закрепленные волосы, расчесать их и сделать локоны с помощью стайлера.

Все, что остается напоследок, слегка сбрызнуть кудри лаком и по желанию добавить объема, начесывая волосы у корней.

В результате должна получиться легкая, стильная и универсальная прическа, которая подойдет почти каждой и подойдет к любому событию – от свадьбы до простой прогулки с подругами.